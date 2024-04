El PSOE pide que "se erradiquen definitivamente los honores a franquistas" del callejero de Málaga

MÁLAGA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, ha celebrado que el Gobierno central "ha dado el paso para la extinción de la fundación Francisco Franco", además de pedir que "se erradiquen definitivamente de las calles de Málaga los honores que aún se prestan a militares y motivos franquistas", en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Pérez se ha manifestado así durante la celebración este domingo del tradicional homenaje que rinde la Asociación contra el Silencio y el Olvido a los asesinados republicanos en el Parque de la Memoria junto al cementerio de San Rafael, en compañía del presidente de la asociación, Pedro Moreno Brenes, y de la responsable de Memoria Democrática en el PSOE de Málaga, Mari Carmen Sánchez, además de los concejales socialistas Mariano Ruiz, Salvador Trujillo y Rosa del Mar Rodríguez, según ha informado la formación en un comunicado.

El dirigente socialista ha iniciado su intervención señalando que "hoy es un día para rebelarse contra las políticas involucionistas en materia de memoria democrática", especialmente contra "aquellos grupos de extrema derecha que han entrado en nuestras administraciones en Málaga y en otras comunidades autónomas donde la derogación de leyes democráticas que promueven, con la connivencia del PP, debería ponernos en estado de alerta". El líder socialista ha criticado "a aquellos que quitan hierro a un golpe de estado antidemocrático, porque hay quien no cree en la memoria histórica. Hay quienes creen que lo que ocurrió fue una pelea de abuelos y que es mejor no removerlo mucho".

Por eso mismo, "hoy es el día para reivindicar la memoria democrática, para reivindicar la reparación, la justicia, el reconocimiento y la dignidad de las personas represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo", ha aseverado ante un centenar de asistentes al acto celebrado a las 12,00 del mediodía. Pérez insiste en que "hay que seguir avanzando en la memoria democrática, en la reparación de las víctimas, en el reconocimiento, la justicia y la dignidad de las personas que fueron represaliadas. Tenemos una obligación moral con nuestro país, tenemos que saldar una deuda con miles de familias en nuestro país".

"Mirar para otro lado o relativizar la barbarie no es la mejor opción para evitar errores semejantes en el futuro, porque además justifican agresiones a representantes demócratas de lo público, como le ha ocurrido al exalcalde socialista de Ponferrada, Olegario Ramón, que fue increpado y agredido el pasado viernes cuando se dirigía a una sede del PSOE. Estos partidos de extrema derecha, me refiero a Vox, tienen que bajar el tono, porque su estado de crispación constante aturde a la ciudadanía, confunde a las personas, y da lugar a situaciones que como sociedad no deberíamos permitir".

Paralelamente, Pérez ha advertido que "Carlos Haya y García Morato son sólo dos nombres de las docenas que "todavía cuentan con honores en nuestras calles, pese a que los socialistas hemos presentado innumerables mociones en la última década y la Ley de Memoria Democrática es de obligado cumplimiento". De esta forma, el secretario general del PSOE de Málaga ha vuelto a pedir "que desaparezcan todas las nominaciones con referencias golpistas y que Paco de la Torre deje de mirar hacia otro lado".

"La última anécdota" tuvo lugar durante la Semana Santa en la ciudad, cuando la Cofradía de la Clemencia, conocida popularmente como El Mutilado, "exhibió durante el Sábado de Pasión símbolos franquistas en su estandarte", hecho por el que la hermandad ha sido expedientada. "Paco de la Torre le restó importancia al asunto", puesto que en un primer momento dijo con ironía que "si conociera al hermano mayor, le diría que tuviera cuidado por si ha sido un despiste". Pérez ha criticado que el alcalde de Málaga "trate este asunto con desdén, y que cuando se trata del cumplimiento de la Memoria Democrática mire hacia otro lado, porque permite que en nuestras calles todavía haya nombres de franquistas", ha zanjado.