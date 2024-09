PSOE-A reclama a la Junta "mayor atención a la gestión de la dependencia" ante su "colapso" en Andalucía

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha realizado este martes un nuevo llamamiento a la Junta de Andalucía para dedicar "mayor atención a la gestión de la dependencia" ante el "colapso" que se da en la comunidad autónoma.

Así lo ha trasladado el parlamentario socialista en una atención a medios en Málaga junto al portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, y a la secretaria del Área de Política Institucional y Relaciones con las Organizaciones Sociales del PSOE-A, Irene García, tras una reunión con representantes de la Federación Andaluza de Asociaciones de Padres con Hijos Autistas (Autismo Andalucía).

José Luis Ruiz Espejo ha subrayado que desde el PSOE-A están "denunciando en este momento el colapso que se está produciendo en la gestión de la dependencia en Andalucía", algo de lo que también están alertando "las entidades, los propios profesionales del sistema, los colegios profesionales y los propios usuarios", según ha abundado.

En esa línea, el representante socialista ha advertido de que hay "personas con más de 80 años que tienen que esperar entre uno o dos años para que se les pueda atender por la Ley de Dependencia con prestaciones a las que tienen derecho", así como que hay esperas de "más de 600 días para que se les reconozca este derecho", como ocurría "a finales de agosto de este año", que hay "54.000 personas en lista de espera demandando la prestación de la dependencia que les pertenece", y "8.000 personas menos con esa prestación en 2024".

Ante cifras como éstas, José Luis Ruiz Espejo ha querido dejar claro que desde el PSOE-A van a "seguir reclamando una mayor atención a la gestión de la dependencia, a superar los problemas que está ocasionando el nuevo procedimiento que se ha puesto en marcha, a atender las reivindicaciones y las recomendaciones de los profesionales" acerca de "mayor formación, mayor coordinación, incremento de las plantillas de profesionales y de valoradores para evitar el colapso que se está produciendo, y evitar que tengamos que tener fallecimientos en lista de espera por no atenderlos en un tiempo prudencial o en el tiempo que marca la ley, que es de seis meses o 180 días".

"Por tanto vamos a seguir defendiendo una mejora en la gestión", porque "creemos que hay un margen grande" para ello, y de "mejora en la financiación para que desbloqueemos lo que en este momento consideramos un bloqueo en el sistema de entrada a las prestaciones de dependencia en Andalucía", ha añadido José Luis Ruiz Espejo.

NUEVO MODELO DE SISTEMA DE CUIDADOS

De igual modo, el portavoz socialista ha subrayado que el PSOE-A ha abogado por "un nuevo modelo de sistema de cuidados en Andalucía que preserve la calidad en la atención de esta prestación, pero que garantice la viabilidad y la sostenibilidad del sector" en la comunidad autónoma.

Para ello, según ha continuado, los socialistas comparten "las reivindicaciones que el sector de la discapacidad ha planteado al Gobierno de Andalucía y a los andaluces", para "un modelo que esté basado en un estudio de costes reales de lo que suponen los servicios que se prestan, y que se tienen que seguir prestando con calidad y con unas ratios mínimas de personal que sean aquellas que están recomendadas por parte de los profesionales, y que garanticen esa calidad en la atención a los usuarios", ha continuado.

De igual modo, el representante del PSOE-A ha reivindicado "un modelo que esté basado en la prestación de estos servicios con una revisión y actualización automática del costo" de los mismos "como se ha hecho en anteriores ocasiones, que puede estar basado en los incrementos salariales de los convenios colectivos, o en las revisiones anuales del IPC, de manera que esto permita la sostenibilidad en el futuro de todo el sistema".

Se trata, según ha proseguido Ruiz Espejo, de "un sistema que supere el actual modelo de concierto" y transite "hacia un modelo que permita basarse menos en los criterios solo económicos, y más en un criterio de calidad y del mantenimiento de los servicios a los usuarios que se vienen prestando".

"Creemos que este modelo es un modelo factible que se tiene que negociar con el sector de la discapacidad, y que tiene que garantizar un servicio público a las personas con discapacidad", para satisfacer "el derecho que les viene de la propia ley de atención a las personas con dependencia en España", según ha abundado para concluir defendiendo que Andalucía tiene "experiencia suficiente" para "mejorar" ese sistema.

"ENORME PREOCUPACIÓN" EN EL MUNDO DE LA DISCAPACIDAD

Por su parte, la secretaria del Área de Política Institucional y Relaciones con las Organizaciones Sociales del PSOE-A, Irene García, ha comentado que, con su reunión de este martes con representantes de Autismo Andalucía, desde el PSOE de Andalucía querían trasladar todo su "apoyo" al "mundo de la discapacidad" que vive una "enorme preocupación en este momento", según ha advertido.

En este asunto "no valen las medias tintas, y tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte para garantizar un recurso fundamental para todas las personas con discapacidad en nuestra tierra", ha aseverado Irene García, que ha considerado "enormemente preocupante poner en jaque multitud de recursos que hoy son imprescindibles" y que recaen "sobre las espaldas de muchas entidades por todas las provincias andaluzas, que han venido durante todo este tiempo a sustituir de manera clara esa vocación de servicio público que tienen que tener todos los instrumentos que atiendan a las personas con discapacidad".

Irene García ha sostenido que "la nefasta gestión que se ha desarrollado en los últimos tiempos" por parte del Gobierno andaluz del PP-A, y "muy especialmente la nula empatía, la falta de capacidad para entender qué es lo que le está pasando al mundo de la discapacidad", provocó que la última reunión que mantuvieron las organizaciones que se ven representadas a través del Cermi con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "fuera un claro fracaso para interpretar el momento en el que estamos viviendo".

"Si un presidente de la Junta de Andalucía se atreve, mirándole a los ojos a los ciudadanos que necesitan de su gobierno, a decirles que no tiene capacidad para afrontar estas situaciones, no tiene que hacer otra cosa que marcharse, que decidir que no es un buen presidente, que no es una persona con la capacidad y la entereza que tiene que llevar a cabo para defender la igualdad de oportunidades para todas y cada una de las personas que tienen una discapacidad", ha argumentado Irene García en un mensaje dirigido a Juanma Moreno.

La representante socialista ha tildado además de "lamentable que el mundo de la discapacidad, que jamás ha tenido que salir a la calle para reivindicar lo que entendíamos que formaba parte de la defensa de nuestra tierra, de nuestro Estado de bienestar, tenga hoy que plantearse esa posibilidad para mantener todos los centros y los recursos".

Irene García ha anunciado además una "ofensiva parlamentaria" del Grupo Socialista para llevar a la Cámara autonómica "cuantas iniciativas sean necesarias para que garanticemos que ese modelo de financiación" de las entidades del sector de la discapacidad, "la sostenibilidad de todos estos recursos", de forma que "el problema de las entidades que trabajan diariamente para promocionar, para ayudar, para integrar a las personas con discapacidad, no es si llegan a final de mes, si van a poder pagarle a los trabajadores, si van a poder garantizar el funcionamiento de estas residencias, sino que sea fundamentalmente dedicarse a poder hacer un plan que lleve la felicidad y la garantía de éxito a los niños y a los jóvenes que tienen alguna discapacidad", ha finalizado.