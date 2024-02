PSOE-A ve el decreto de simplificación de la Junta como "carne de cañón de un posible recurso" al TC y urge su retirada

Critica que el decreto vuelve a poner a Doñana "en el ojo del huracán" y "pone en riesgo" el acuerdo entre la Junta y el Gobierno



MÁLAGA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación Política y portavoz adjunto de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Josele Aguilar, ha considerado este lunes que el cuarto decreto de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno del PP-A es "carne de cañón de un posible recurso al Tribunal Constitucional" (TC), y ha urgido a la Junta su retirada dos días antes de que se someta al debate para su convalidación o derogación en el Pleno del Parlamento andaluz.

En una rueda de prensa en Málaga, Josele Aguilar ha cargado así contra la "cacicada" que, en su opinión, ha realizado el Gobierno de Juanma Moreno al "utilizar" la fórmula del decreto ley "para aprobar una norma de esta naturaleza, en la que de ninguna forma se justifica la extraordinaria y urgente necesidad que es el requisito habilitante para un decreto ley", y en el que "se incluyen todo tipo de normas que nada tienen que ver con la simplificación administrativa".

"El caso más flagrante, más doloroso y, desde luego, más inaceptable es el haber incluido en este decreto ley la proposición de ley de Doñana que se había acordado con el Gobierno de España que debía retirarse", y que "se incluye por la puerta de atrás, de tapadillo, en este decreto", según ha continuado denunciando el portavoz socialista.

En esa línea, Josele Aguilar ha denunciado que "literalmente se copia lo que aparece en la proposición de ley de Vox y del PP-A" para la regularización de regadíos en el entorno del Parque de Doñana en el referido decreto-ley de simplificación, que contiene así "una copia literal de aquello que se había comprometido el señor Moreno Bonilla a retirar", según ha incidido el representante socialista, que se ha preguntado "por qué vuelve" el presidente de la Junta "a poner en el ojo del huracán a Doñana y el prestigio" de dicho espacio natural.

Josele Aguilar se ha preguntado también por qué Juanma Moreno "pone en riesgo el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España" en torno a Doñana y "vuela nuevamente los puentes de esta manera", actuando de una manera "tan irresponsable y desleal con las instituciones y con el Gobierno de España", según ha abundado.

Tras sostener que la "vía andaluza" de la que presume Moreno es "la vía de la mentira, de la trampa y del engaño", el representante del PSOE-A ha defendido que es "absolutamente necesario" que se acuerde la "inmediata retirada" del decreto, y ha incidido en que "no tiene ninguna justificación" que en el mismo "se incluya de nuevo la transformación de fincas de explotación forestal en agrícolas, como se pretende".

NORMAS QUE "NADA TIENEN QUE VER CON LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA"

Además, Josele Aguilar ha advertido de que en dicho decreto se abordan "muchas" normas que "nada tienen que ver con la simplificación administrativa", y con él se "eliminan órganos consultivos de la relevancia del Observatorio de la Vivienda de Andalucía, el Consejo Rector del Instituto Andaluz de la Juventud, el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la Infancia, la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, el Comité Andaluz de Ética de la Investigación de Muestras Biológicas de Naturaleza Embrionaria, el Consejo Andaluz de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, o la Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores", según ha enumerado.

"Entendemos que la eliminación de todos estos órganos consultivos, que no venían sino a dar seguridad jurídica a los trámites, a los procedimientos administrativos, es también inaceptable y es una excusa más bajo la simplificación administrativa para irnos hacia unos procedimientos desreguladores y liberalizadores de los trámites administrativos", ha afirmado Josele Aguilar.

"NO SE ABORDA LA FALTA DE MEDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN"

Además, el portavoz adjunto del PSOE-A ha criticado que en dicho decreto "no se aborda la evidente falta de medios y recursos personales de la Administración, que en gran medida es la causa de la burocracia" de la misma, y al respecto ha sostenido que "de nada sirve" que Juanma Moreno "saque pecho y diga que se va a reducir el plazo para la declaración de dependencia de las personas dependientes a 180 días si no se dota de más medios a la administración, de más evaluadores que puedan efectivamente cumplir esos plazos".

De igual modo, Josele Aguilar ha sostenido que este decreto "también es un campo abierto para los procesos especuladores y privatizadores", y "son numerosas las normas en las que se están permitiendo procesos de privatización encubiertos en este decreto".

"Y lo vemos, por ejemplo, cuando se introduce la posibilidad del concierto con entidades privadas con ánimo de lucro" en materia de servicios sociales, "algo que hasta ahora no era posible en nuestra legislación", según ha abundado Josele Aguilar, quien al respecto ha remarcado que "permitir que entidades privadas con ánimo de lucro puedan optar a los conciertos no tiene nada que ver con la simplificación administrativa, como tampoco tiene que ver el que ahora las clínicas privadas puedan también formar a los MIR, o que también se haya eliminado para los conciertos con las clínicas privadas la exigencia de la homologación y se haya sustituido por una mera autorización que en el decreto, además, no se dice en qué consiste".

Además, con el decreto "también se facilitan y agilizan las autorizaciones a los centros docentes privados, mientras que la carga burocrática a los centros públicos no se aligera de ninguna manera, e, igualmente, se está permitiendo que entidades privadas de certificación sustituyan a los funcionarios públicos a la hora de verificar el cumplimiento de la legislación urbanística de determinados proyectos", según ha relatado Josele Aguilar para afirmar que son "claros ejemplos de procesos privatizadores que de manera encubierta aparecen en este decreto".

"CACICADA" DE LA JUNTA

"Entendemos que todo esto que estamos exponiendo es de mucha gravedad, y por eso exigimos al Gobierno de Moreno la inmediata retirada de este decreto", y que la Junta "vuelva a la senda del consenso, del acuerdo, que permita presentar un proyecto de ley de simplificación al Parlamento en el que puedan aportar todos los grupos parlamentarios, y no lo haga de esta manera, en forma de cacicada, imponiendo una vez más el rodillo de su mayoría absoluta", ha manifestado el portavoz socialista.

Finalmente, Josele Aguilar ha concluido sentenciando que "este decreto, por las formas en las que se ha presentado, sin ninguna duda es carne de cañón de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional" (TC), y "si se aprueba en la forma en la que se está presentando", habrá que acudir "al TC o donde haya que acudir, para que no se vuelva a abrir nuevamente el melón y la crisis de Doñana", según ha finalizado.