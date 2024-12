Puente sobre el tren litoral: "Espero que en un año tengamos despejada la incógnita de la posibilidad del trazado"

MÁLAGA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Sostenibilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reiterado su compromiso con la creación del tren litoral de la Costa del Sol y ha dado el plazo de un año para "despejar la incógnita de la posibilidad del trazado".

En este sentido se ha pronunciado el ministro este jueves durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, en la que se ha expresado en estos términos ante una pregunta que le ha dirigido en el programa, a través de un mensaje, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

En el transcurso de la entrevista se ha leído un mensaje del regidor malagueño en el que éste expresaba que "ojalá el compromiso de Óscar Puente con el tren de la Costa del Sol sea real. Tenemos autovías colapsadas con atascos impropios y un territorio tan poblado".

Por su parte, el ministro, que ha expresado su "cariño" por el alcalde de Málaga, ha dicho que "nunca ha hablado a humo de pajas", y ha añadido que "cuando digo que una cosa se va a hacer tengo crédito, porque también voy a muchos sitios y digo 'no se va a hacer'".

"Pero aquí --en la Costa del Sol-- se puede. Si yo he sido cauto con el tren del litoral es porque no tenía el 'input' técnico que me diera confianza. Ahora lo tengo. Y, por tanto, lanzo el mensaje con toda la claridad del mundo. Que esté tranquilo Paco de la Torre", ha subrayado.

El ministro de Transportes ha pedido "tiempo" y ha agregado que "si no lo tengo como ministro, al menos dejaremos todo el tema de proyectos listo". Además, ha señalado que "el tren litoral es posible, hay una fórmula y la vamos a desarrollar".

Preguntado por una fecha, Puente ha recordado que se va a licitar el proyecto y que hay un problema respecto al trazado, entre otros, por la orografía y el volumen de edificaciones en la zona. Aún así, ha subrayado su confianza en el director general del sector ferroviario, Carlos Juárez: "es un técnico muy brillante, y él ya tiene en la cabeza cuál puede ser la alternativa", ha dicho.

También en referencia al técnico ha añadido que, sobre el trazado, "él tiene ya en mente esa posibilidad, vamos a estudiarla a fondo, pero yo creo que, bueno, vamos a licitar ya el estudio, espero que en un año tengamos ya despejada la incógnita de la posibilidad del trazado y a partir de ahí nos pongamos en marcha ya con los instrumentos legales".

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO MÁLAGA-COSTA DEL SOL

En su mensaje, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también cuestionaba a Puente "si se ampliará el que será pronto el tercer aeropuerto de España".

Al respecto, el ministro ha puesto en valor que el aeródromo de la Costa del Sol cuente con dos pistas, "cosa que por ejemplo no tiene el aeropuerto de Alicante, que está ganando mucho tráfico", y tras decir que "todo el mundo quiere ampliaciones de aeropuertos", ha lanzado "un mensaje de tranquilidad y de rigor" para quienes reclaman inversiones en los aeródromos.

"España tiene el mejor gestor aeroportuario del mundo, que es Aena, el primero. Aena es la sexta empresa por cotización bursátil de España, 31.000 millones de euros. Tiene una dirección súper profesionalizada. Y además las inversiones en aeropuertos se hacen en España en función de si efectivamente se necesitan y las costean las aerolíneas", ha expuesto.

Óscar Puente ha zanjado el asunto al señalar que "si las aerolíneas necesitan una ampliación del aeropuerto de Málaga, que tenga toda la tranquilidad Paco de la Torre, que esa ampliación se va a hacer". "No es una decisión política, es una decisión recogida en el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria), que es un instrumento, por cierto, que aprobó el PP en su día y que es un muy buen instrumento", ha concluido.