Reabren al baño las playas de Santa Ana y Las Gaviotas en Benalmádena (Málaga)

Archivo - Playa de Benalmádena en una imagen de archivo - AYTO BENALMÁDENA - Archivo

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

Las playas de Santa Ana y Las Gaviotas del municipio malagueño de Benalmádena vuelven a estar abiertas al baño después de que la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía haya recomendado su reapertura.

Desde el Consistorio han informado de que se levanta así el cierre preventivo que se mantenía en ambas playas. De igual modo, han indicado que el Ayuntamiento de Benalmádena mantendrá "una especial vigilancia y seguimiento de la situación".

Por último, el Ayuntamiento de Benalmádena ha agradecido la colaboración y comprensión de vecinos, visitantes y usuarios durante estos días.