El rector de la UMA dice que esta es la selectividad "más arriesgada": "Se tenía que haber pensado las cosas mejor"

MÁLAGA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), José Ángel Narváez, ha asegurado que esta es quizás "la selectividad más complicada y más arriesgada" debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, ya que, ha apuntado, supone "después de un periodo de confinamiento meter en la universidad 9.191 estudiantes, con el riesgo que esto implica". "Creo que se tenía que haber pensado las cosas mejor y hay soluciones para haber resuelto este tema", ha señalado.

Narváez ha indicado que desde el principio mostró su "reticencia", insistiendo en que "hay soluciones alternativas". "La selectividad es fundamental porque es lo que iguala, una estrategia que hay que mantener, pero a situaciones especiales hay que buscar también soluciones especiales", ha dicho, considerando que "la mayor seguridad de la salud, aunque a alguno se le ha olvidado, es lo que tenemos que atender ahora".

"Nosotros hemos estado tres meses cerrados, nuestros estudiantes no han podido venir a clases presenciales, y de pronto abrimos para meter 9.000 estudiantes, con todas las cautelas del mundo, pero con la responsabilidad y el riesgo que eso implica", ha manifestado el rector, quien ha dicho que es "una cantidad tan grande de personas que por muchos esfuerzos que nosotros hagamos y que ellos hagan algún contacto hay".

"No critico a nadie, critico a quien ha organizado esto, cada uno tiene su responsabilidad", ha respondido el rector de la Universidad malagueña a las preguntas de los periodistas en una comparecencia sobre el desarrollo de la Prueba de Evaluación para Acceso a la Universidad (PEvAU), antigua selectividad.

Además, ha indicado que ha significado a las universidades andaluzas "un tremendo esfuerzo y coste, porque ha supuesto aumentar en un 47 por ciento las personas que participan en la gestión de la selectividad", aumentar el número de sedes y poner subsedes "para que los estudiantes y personal no corran riesgos sanitarios que es nuestra principal preocupación"; aumentar el número de correctores y tomar una serie de medias sanitarias para evitar contagios.

Un sobrecoste que "todavía no sabemos quién va a pagar pero que representa un cantidad importante en todas las universidades", apuntando que en la de Málaga esa cantidad es "más de 300.000 euros fácil". Al respecto, ha dicho que "pediremos a la autoridad que se valore ese sobrecoste para compensarnos".

No obstante, ha dicho que "las universidades somos leales con las autoridades y arrastramos esta responsabilidad", señalando que "aquí estamos, trabajando con lealtad y solidaridad hacia la sociedad, pero eso no implica que haga cierta crítica".

Narváez ha querido agradecer a los vicerrectores de Personal y de Acceso "porque son los que han soportado fundamentalmente la presión que hemos tenido desde todas las instancias y han sido capaces de coordinar día y noche todo este trabajo tan complicado", así como a los rectores.

También ha expresado su agradecimiento a los ayuntamientos, a la Subdelegación y a la Delegación de la Junta "porque nos hemos tenido que coordinar con ellos para solventar los problemas internos del flujo de estudiantes y también externos de transporte e incluso casi de orden público". "Es una selectividad en la que tenemos que agradecer la participación de toda la sociedad", ha dicho.

Así, ha esperado que "no haya consecuencias posteriores". "Tengo los dedos cruzados para que todo salga bien", aunque ha insistido en hacer una reflexión sobre "cómo hacer las cosas y no dejarnos llevar por intentar ver que todo es normal, cuando las cosas no son normales", recordando que ha estado "la universidad cerrada, sin docencia presencial y hoy es la primera vez que abrimos de forma tan masiva".

El rector de Málaga ha señalado que siempre ha creído "que estamos en una pandemia y me da la sensación de que hay algunas personas que ya lo de la pandemia parece que ha pasado", insistiendo en el "esfuerzo máximo" que ha hecho la UMA "para que no se produzcan problemas de salud pública para nadie y confío en que todo salga bien, que los estudiantes tengan mucho éxito y tengamos el año que viene muchos alumnos".

ALTERNATIVA TELEMÁTICA

A su juicio, una alternativa viable hubiera sido realizar los exámenes de forma telemática, evitando así "llenar de forma masiva las universidades". "La selectividad online no hubiera sido un problema. Nosotros hemos examinado así a los estudiantes", ha señalado, al tiempo que ha sugerido que se debería haber reducido el número de pruebas para centrarse en las específicas.

De cara al próximo curso, ha recordado el acuerdo de los rectores andaluces, que "ya hemos dictado unas normas y en Málaga hemos desarrollado la estrategia de una enseñanza bimodal". "Ante la incertidumbre, vamos a tener online en algunos aspectos pero también presencial", ha aseverado.

Para el rector, "el valor de las universidades públicas andaluzas es la presencialidad, es lo que realmente forma a los estudiantes, la online es un accesorio, una herramienta que puede servir para mejor la enseñanza", apuntando que "para nosotros es muy difícil renunciar a la presencialidad, por eso estamos haciendo la mejor estrategia posible ante la incertidumbre".

"No entiendo una universidad virtual, porque eso es una academia, que se estudia y aprende mucho pero en realidad no se forma, y las universidades no estamos solo para dar títulos sino para formar personas y para eso se necesita el intercambio de conocimiento, trabajo en equipo", ha enfatizado.

PRIMER DÍA DE SELECTIVIDAD

La primera jornada de los exámenes se ha desarrollado sin incidentes destacables en Málaga, al margen de que los alumnos han realizado sus exámenes con mascarillas e intentando guardar la distancia de seguridad.

Este primer día concentraba al grueso de estudiantes que se presentan a estos exámenes, dado que era el turno de las asignaturas troncales: Lengua Castellana y Literatura, Historia y Lengua Extranjera. Algo más de 9.100 alumnos estaban citados en las sedes repartidas por la provincia, cifra récord, en una jornada en la que ni siquiera ha habido anécdotas reseñables, dado que la preparación ha sido exhaustiva.

Los aspirantes a universitarios se enfrentaron a primera hora de la mañana a un primer examen de Lengua con la opción de un fragmento de 'El cuarto de atrás' --de Carmen Martín Gaite-- y un editorial sobre la soledad de la población mayor publicada en El País el pasado mes de febrero.

También debían elegir entre una de estas cuatro opciones: la novela desde 1975 a nuestros días; poesía de los años 70 hasta nuestros días; el teatro desde principios del siglo XX hasta 1939 o la novela desde 1939 hasta los años 70. El examen incluía preguntas sobre 'El árbol de la ciencia' de Pío Baroja, 'La realidad y el deseo' de Luis Cernuda e 'Historia de una escalera' de Antonio Buero Vallejo.

En cuanto al examen de Historia, que en esta convocatoria ha pasado de tercera a segunda hora, la elección ha sido entre cuatro items: la revolución liberal en el reinado de Isabel II; el régimen de la restauración y las características del sistema Canovista; la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y los gobiernos democráticos en el período comprendido entre 1979 y 2000. Para última hora de la mañana se ha dejado la prueba de Lengua Extranjera: inglés o francés.

Este año hay más sedes, más correctores, con un aumento de un 17,29 por ciento, con 407 personas dedicadas a ello, que también se encargan de las labores de vigilancia. A ellos se suma una nueva figura, 'responsables de sede', 124 personas encargadas de la logística del centro previa al comienzo de las pruebas, el acompañamiento y orientación del alumno y las labores de vigilancia. Tras la jornada de este martes, el miércoles y el jueves continuará la PEvAU.