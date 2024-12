Registro de viajeros, vivienda y el Parque del Oeste centran el último pleno del año del Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El registro de viajeros "impuesto por el Gobierno" (PP); la vivienda (PSOE); la situación de los quisoqueros (Vox) y la "privatización" del Parque del Oeste y el espectáculo Festival de las Linternas (Con Málaga) centrarán el último pleno del año 2024 del Ayuntamiento de Málaga.

El grupo municipal 'popular', según ha explicado el alcalde, Francisco de la Torre, lleva como moción urgente la relativa al registro de viajeros "impuesto" por el Gobierno.

"Queremos dejar claro que eso se ha hecho de una manera no consensuada con el sector y que crea problemas de su puesta en marcha", ha dicho De la Torre, al tiempo que ha advertido de que "está creando problemas" su puesta en marcha.

Entre otros puntos, proponen mostrar apoyo a las empresas del sector turístico afectadas por la entrada en vigor del registro de viajeros implantado por el Real decreto 933/2021, así como a los trabajadores de estas empresas "cuya carga de trabajo se ha visto considerablemente incrementada tras la entrada en vigor de dicha norma". También instan al Gobierno a derogar el decreto y le pide alcanzar una solución "consensuada y satisfactoria con los operadores afectados", entre otras.

VIVIENDA

Por su parte, el PSOE volverá a llevar como moción urgente "el mayor problema al que se ha enfrentado la ciudad de Málaga en 2024" como es "la situación de la vivienda", ha señalado el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez.

Entre los puntos de la moción están el que el Consistorio reconozca la existencia de "un grave problema habitacional que tensiona la ciudad" y se comprometa a llevar a cabo medidas "correctoras e inversoras" en 2025; así como comprometerse a "destinar más fondos a la creación de vivienda protegida mediante futuros expedientes de modificación de crédito"; y normas "más rigurosas y restrictivas que acaben con la proliferación de pisos turísticos en los barrios de la ciudad".

Pérez ha incidido en que los puntos de la moción "ponen de manifiesto políticas necesarias a hacer para mejorar la situación que en este momento hay, tan dramática para muchas familias, que ven como la única alternativa que encuentran en esta ciudad es la de irse" y ha lamentado que "no hay políticas públicas desde este Ayuntamiento y la Junta se ha borrado del mapa, dentro de sus competencias".

"El mayor fracaso de un alcalde es reconocer que sus ciudadanos no encuentran oportunidades de futuro y se tienen que ir de su ciudad", ha advertido y ha señalado que "el drama social que vive Málaga, con la falta de vivienda es una situación que nos pone en el foco a nivel nacional como una de las ciudades más tensionadas en estos momentos".

Pérez, que también ha aludido a las manifestaciones relacionadas con la vivienda, ha incidido en la gestión e inversión del Gobierno central en materia de vivienda, frente a la Junta, que "todavía no ha aparecido".

De igual modo, se ha referido a las viviendas turísticas, añadiendo que "De la Torre le ha puesto una alfombra roja de forma permanente y esto se le ha ido de las manos". "Vamos a seguir defendiendo que Málaga tiene que ser una ciudad para vivir y no para sobrevivir", ha concluido, asegurado que lo que quiere el equipo de Gobierno es que "quien no tenga dinero se vaya de Málaga". Precisamente, sobre esta afirmación se ha referido De la Torre, que ha dicho que "le parece increíble que haga esas declaraciones", ya que "sabe que no responde a la realidad".

Al respecto de la moción, que ha calificado "jugada política un poco repetida", De la Torre ha adelantado que "no vamos a votarla" a favor: "Está demostrado nuestro interés en la vivienda, no necesitamos demostrar en el pleno la voluntad nuestra de hacer viviendas cuando somos el Ayuntamiento de España que más está haciendo en este esfuerzo de vivienda pública", ha sostenido.

Por su parte, Vox Málaga llevará como moción urgente una iniciativa en la que critica "el total y absoluto ignoro" por parte del equipo de gobierno "ante las demandas de los quiosqueros, cuyas nuevas bases concesionales ponen en peligro su futuro".

La portavoz adjunta, Yolanda Gómez ha señalado que "estas nuevas condiciones son desproporcionadas e injustas". "Con ellas se amenaza la estabilidad y continuidad de los negocios familiares en este sector". Al respecto, De la Torre ha dicho que "tratamos de crear el menor perjuicio posible a nadie", pero "las normas son así, el conjunto de los quiosqueros malagueños las conocen bien".

PARQUE DEL OESTE

Por su parte, la portavoz municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha explicado que la moción urgente de su grupo es relativa "a la privatización del Parque del Oeste y posibles irregularidades e incumplimientos del procedimiento de contratación pública del espectáculo Festival de las Linternas".

No será la única moción, ya que el PSOE, por su parte, también lleva una moción ordinaria sobre "la ocupación privada del Parque del Oeste y la vulneración de los principios de gestión pública del espacio urbano".

La moción de Con Málaga, entre otros, exigen "que se anule el contrato y la autorización para la realización del Festival de las Linternas en el Parque del Oeste, que se garantice la reapertura inmediata y la restitución del servicio público en el parque"; y que "se adquiera un compromiso por parte del Ayuntamiento de no privatizar ni el Parque del Oeste ni ningún parque público de nuestra ciudad".

Morillas, quien ha recordado las protestas de los vecinos, ha lamentado que "a quien no hemos escuchado todavía decir ni mu es al alcalde". "Con esta iniciativa le vamos a volver a dar la oportunidad, para empezar, de que le pida disculpas a los vecinos a los que llevan insultando desde hace un mes; de que desautorice toda la gestión opaca que se ha hecho con este asunto y, sobre todo, le vamos a pedir que dé explicaciones sobre cómo va a reparar el daño que ha provocado y que ha causado tanto a quienes vivimos en el distrito de la carretera de Cádiz como el daño que se ha provocado a las arcas municipales", ha incidido.

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha criticado la "privatización de un espacio tan sensible, tan usado, tan querido en una zona tan especial de la ciudad, es un auténtico esperpento; es el festival de la vergüenza".

"Tiene que hablar el alcalde al respecto, que es el último responsable del acuerdo que se hizo con la empresa y ya es hora de que diga algo sobre lo que está ocurriendo en el Parque del Oeste", ha sostenido, al tiempo que ha advertido de que "el procedimiento ha sido claramente turbio".

De la Torre ha incidido en que "en absoluto se trata de privatizar nada", asegurando que "siempre se ha hecho con la mejor buena voluntad este tema para dinamizar" y "cuando finalice se hará un análisis, una reflexión conjunta con los vecinos del entorno" y se véra qué se hará de cara a futuro.

Por otro lado, en relación con otros asuntos trasladados a la junta de portavoces Morillas ha explicado que han solicitado que el alcalde comparezca a petición propia "para dar explicaciones sobre el caso desguace" después de que se investigue presuntas irregularidades en relación con el desguace municipal: "Estamos ante hechos que podrían formar parte de una trama delictiva de una enorme gravedad".

"Consideramos que los hechos son lo suficientemente graves y lo suficientemente relevantes como para que por parte del alcalde, del máximo responsable de la ciudad y de la empresa Smassa, se den explicaciones en el salón de plenos", ha sostenido, lamentando que "la respuesta que nos hemos encontrado por su parte ha sido que hay cosas más importantes", mostrando Morillas "sorpresa", por lo que ha asegurando que "vamos a seguir insistiendo" para que se puede "poner luz y taquígrafos", ha concluido.