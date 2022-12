Rod Stewart se incorpora al cartel del Starlite 2023

MÁLAGA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El popular cantante, compositor, artista y productor, Rod Stewart, se incorpora al cartel del festival Starlite Catalana Occidente 2023, con una actuación que tendrá lugar el 21 de julio en Marbella (Málaga).

Con más de 50 años de trayectoria y 250 millones de discos vendidos, el británico aterriza en el festival para presentar en directo los grandes hits que le han llevado a ser uno de los referentes del rock and roll más importantes del mundo.

Según han informado desde la organización en un comunicado, las entradas para su concierto estarán a la venta desde este viernes. Stewart comparte cartel, hasta la fecha con artistas nacionales e internacionales como India Martínez; Sebastián Yatra; Lionel Richie; Gipsy Kings feat. Nicolás Reyes; Anastacia; Ludovico Einaudi; David Bisbal; Norah Jones; Andrés Calamaro; Carlos Rivera; Farruquito, Israel Fernández & Diego del Morao; Zaz; Sara Baras; Taburete; Antonio José, Vicente Amigo y Lola Índigo.

Rod Stewart es uno de los artistas musicales más importante de todos los tiempos. Su carrera estelar incluye éxitos en todos los géneros de la música popular, desde el rock, el folk, el R&B e incluso los american standards.

En Marbella presentará un show único en el que interpretará éxitos de su carrera como Forever young, Can't stop me now, Maggie May, Rhythm of my heart o Da ya think I'm sexy?, entre otros.

Además, el escenario Sessions será testigo de las mejores fiestas de la temporada y recibirá también a grandes artistas. El productor y DJ internacional Juan Magán es el primer confirmado y protagonizará diez de las noches más divertidas del festival.