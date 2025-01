Rosario y La noche es comedia se unen al cartel de Marenostrum Fuengirola

FUENGIROLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola (Málaga) confirma dos nuevos espectáculos para su décimo aniversario: por un lado, el arte de la cantante Rosario llegará hasta el castillo Sohail de la ciudad costasoleña; y, además, hará lo propio La Noche es comedia con un gran elenco de cómicos como Jordi Sánchez, Nacho Guerreros, Tomás García, Miki Dkai, Xavier Deltell, Eva y Qué. Las entradas están ya a la venta en las plataformas oficiales y en la web del recinto.

El arte en el escenario de Rosario llegará con garra al escenario Fundación Unicaja este verano donde deleitará al público de Fuengirola con su nuevo álbum 'Universo de Ley', y otras grandes canciones como 'El Run Run' o 'Qué Bonito'. La cita tendrá lugar el 13 de junio.

De otra parte, La Noche es comedia reunirá el sábado 6 de septiembre en Marenostrum Fuengirolaa los monologuistas: Nacho Guerreros, Jordi Sánchez, Miki Dkai, Xavier Deltell, Eva Y qué y Tomás García. Después de recorrer toda España, llega a Fuengirola, de la mano de Tierra de Comedia, un espectáculo único e irrepetible donde las risas están más que aseguradas. Además, el actor Jordi Sánchez presentará con Nacho Guerreros este espectáculo único.

El ciclo de conciertos prepara cada año una programación ecléctica donde añade gran cantidad de géneros musicales y culturales diferentes. Marenostrum Fuengirola cuenta ya con cuarenta artistas y/o bandas confirmadas para la celebración de su décimo aniversario, el próximo verano, y que dará comienzo a su ciclo de conciertos el 3 de mayo de 2025.

Así, están previstos los espectáculos de Juanlu Montoya, Marta Santos y Gonzalo Alhambra (3 de mayo); Mike Towers (24 de mayo); Chayanne (25 de mayo); el Fulanita Fest con Vanesa Martín, Lia Kali, La Mare y Ptazeta (30, 31 de mayo y 1 de junio); Rosario (13 de junio); Andy y Lucas (14 de junio); Il Volo (21 de junio); Ha Ash (27 de junio); Antoñito Molina (4 de julio); Thirty seconds to Mars (15 de julio); y el festival Sun and Thunder con Kreator, W.A.S.P., Accept y Opeth, entre otros (17, 18 y 19 de julio).

También están confirmados Lionel Richie (25 de julio); The Prodidgy (26 de julio); el festival Pihama Fest con la Orquesta Mondragón, Modestia Aparte y No me pises que llego chanclas (9 de agosto); Ángel Martín (10 de agosto); Los Pecos (13 de agosto); Bonnite Tyler (14 de agosto); Carl Cox (16 de agosto); Cantajuego (17 de agosto); Leiva (23 de agosto); y La noche es comedia (6 de septiembre).