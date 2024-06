Sanz reivindica al PP como "mejor aliado" de las fuerzas policiales y para llevar a Europa los retos en seguridad

ESTEPONA (MÁLAGA), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Institucional del PP andaluz, Antonio Sanz, ha reivindicado este miércoles al partido como "el gran aliado de los cuerpos policiales", frente a un Gobierno del que, ha dicho, "tienen la sensación de que les han dejado tirados", y ha instado a afrontar en Europa los retos en materia de seguridad, que es "un eje clave" y una "gran prioridad" para el PP.

"Europa tiene que ayudar al resto de Europa pero a España de manera fundamental en materia de seguridad porque, lamentablemente, somos una puerta de entrada", ha señalado en declaraciones a los periodistas en Estepona (Málaga), donde participa en una reunión con alcaldes y concejales de seguridad de la Costa del Sol en el marco de la campaña electoral del 9J.

Ha incidido en que "la situación hoy que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una sensación de abandono del Gobierno". "Tienen una sensación de que les han dejado tirados, aparte de engañarles, porque les prometieron una serie de mejoras de sus condiciones laborales", ha dicho Sanz, quien ha reiterado que por contra el PP "somos sus aliados, su mejor apoyo".

En este punto, ha lamentado que han pasado prácticamente tres meses desde el asesinato de los guardias civiles en Barbate (Cádiz) y "lo peor no es solo que no hayan tenido el cariño ni la humanidad de ir allí a hablar con los otros agentes ni con los familiares", sino que "llevamos tres meses sin que haya habido reacción, como si no hubiera pasado nada".

"Hay que reaccionar pidiendo colaboración y apoyo a Europa, y hay que reaccionar tomando decisiones claves desde el Ministerio del Interior", ha dicho Sanz, quien ha señalado que desde Andalucía "estamos estudiando, en el marco de nuestras competencias, cómo apoyar nosotros a los cuerpos de seguridad, en materia de transporte, de acceso a la cultura, instalación deportiva o vivienda".

Ha lamentado que la criminalidad en el conjunto Andalucía y los nuevos delitos como la ciberdelincuencia "crecen y no hay respuesta del Gobierno", aunque también se ha referido a otros delitos como los secuestros o contra la libertad sexual; apostando por "tomar decisiones claras" y medidas como elevar la categoría de las comisarías de la Costa del Sol y potenciar especialidades, como la Udyco de la Policía o el OCON de la Guardia Civil.

En cuanto a la Ley de Policías Locales de Andalucía, ha asegurado que el Gobierno andaluz ha cumplido con esa normativa, "la más moderna y avanzada de España", y ha considerado que "va a tener importantes resultados también en la seguridad de los andaluces".

En este sentido, ha dicho que están ultimando "dos reglamentos importantes para los policías locales", como son "el que refuerza el acceso y la formación de nuestros policías locales y el que va a homogenizar, entre otras, cuestiones como uniformidades, medios materiales, donde la Junta de Andalucía quiere reforzar" para "también contribuir con los ayuntamientos". Ha esperado que el primero "antes de verano lo podamos aprobar definitivamente o al menos someter a la tramitación de su aprobación".

Ha criticado que "hace décadas que no se nos crea una plaza" en la Policía Adscrita en Andalucía, una decisión que tiene que tomar el Gobierno, y que no se haya firmado el convenio para regular a estos agentes, señalando que "no se puede hundir a Andalucía en materia de seguridad, como está haciendo el Ministerio". Además, se ha referido a que "hacen falta 50 nuevas unidades judiciales" y a la propuesta para que la Audiencia Nacional asuma los casos graves de narcotráfico.

Sanz ha dicho que el PP dará el domingo "un paso definitivo apostando en Europa también por la seguridad de los españoles mediante una Andalucía fuerte en Europa". "Es clave ser fuerte en Europa y para serlo necesitamos representantes que te defiendan en Europa", ha dicho.

Para Sanz, "hay algo en Europa, aún no ha sabido entender suficientemente cuál es su papel, y nosotros tenemos que encargarnos de que asuma ese papel, que es el de proteger a los europeos mejor, es el de la seguridad en Europa y es el de la coordinación de las políticas migratorias".

"Hablar de Europa y hablar de seguridad están absolutamente vinculados, aunque lamentablemente todavía la Unión Europea no ha sabido afrontar el reto de la seguridad como debe", ha señalado, afirmando que "Andalucía se la juega el próximo domingo", porque "una buena parte de las cosas que tienen que ver con el día a día se deciden en Europa", no solo en materia de política agraria, ganadera, de agua, sino también de seguridad.

"Si hablamos bien de Europa en muchas cosas en materia de seguridad, sí le tenemos que poner déficit y puntos negativos", ha dicho el dirigente 'popular', quien ha considerado que "es mucho lo que hay que hacer todavía" en esta materia y ha apostado por hablar "de cómo mejorar las cosas para poder ofrecer la oferta de mayor seguridad" vinculada al atractivo turístico.

Según ha indicado, "cuando hablamos de seguridad, necesitamos también quienes nos defiendan en Europa para reclamar políticas de seguridad" y ha considerado que la candidata del PP Carmen Crespo es "una de las personas más potentes que podamos tener en el Parlamento Europeo para defendernos", algo que "no lo puede decir ni el PSOE ni el resto de partidos políticos".