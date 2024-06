Sanz tacha de "cortoplacista" y "parche" el plan de refuerzo policial y pide uno "permanente" para la Costa del Sol

ESTEPONA (MÁLAGA), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Institucional del PP andaluz, Antonio Sanz, ha calificado de "cortoplacista" y de "parche" el plan de refuerzo de seguridad puesto en marcha por el Gobierno central inicialmente en Marbella (Málaga), además de considerar que es "insuficiente" para las necesidades de la Costa del Sol; por lo que ha pedido uno que sea "estable, permanente y realista".

En una reunión en Estepona (Málaga) con alcaldes y concejales de seguridad de la Costa del Sol, en el marco de la campaña electoral del 9J, Sanz ha dicho que hay que ser consciente de las necesidades existentes y se ha referido a dicho plan de refuerzo de seguridad "inicialmente diseñado para Marbella y el que se ha pedido que lógicamente se extendiera al resto de la Costa del Sol".

"Si no se es consciente de que estamos ante un asunto no estacional, plantear este plan de refuerzo para que en el mes de octubre o noviembre se acabe es un parche, porque las necesidades de seguridad son ya para todo el año", ha señalado el también consejero de Interior del Gobierno andaluz.

Para Sanz, "o se hace una apuesta o no se hace, pero hacer una apuesta para simplemente titulares de medios de comunicación es engañar a la gente, pero también hacer daño y no responder a las necesidades que se tienen".

"Hay muchas necesidades en esa materia, pero este plan que ha presentado el Ministerio del Interior solamente puede calificarse de cortoplacista y de insuficiente para lo que representa la provincia de Málaga, y especialmente la Costa del Sol", ha asegurado Sanz, quien ha explicado que "hoy la delincuencia, con carácter general, ha evolucionado y las organizaciones criminales no son como antes".

En este sentido, ha señalado que "los jefes de esas bandas criminales son gente muy joven, que ha llegado muy rápido y que ha llegado a base de mucha agresividad", apuntando que "estamos viendo que incluso actúan con armas de guerra". "Esto está convirtiendo en una verdadera locura la situación", ha dicho.

"Esto es una realidad y no se puede afrontar la situación con parches ni medidas donde, por ejemplo, nuestros policías no tienen chalecos antibalas", ha criticado Sanz, quien ha abogado por aumentar los medios materiales para los cuerpos de Guardia Civil y Policía Nacional porque los actuales "son verdaderamente insuficientes".

Entre otras medidas, ha instado a elevar la categoría de las comisarías existentes de la Costa del Sol y a la incorporación de un mayor número de efectivos, así como a reforzar las unidades especializadas de ambos cuerpos de seguridad para luchar contra el narcotráfico desde distintos ámbitos, como el patrimonial.

Ha considerado que medidas como estas "de verdad significarían ese plan de refuerzo de la seguridad de la Costa del Sol y no los parches a los que para justificarse ante los medios de comunicación estamos acostumbrados a recibir".

Por su parte, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha acusado al Gobierno de España de que sus políticas hacia Andalucía y hacia Málaga "no sólo van en contra de materias fundamentales como la movilidad, el agua o la economía de los ciudadanos; sino que, tal y como se está viendo en los últimos meses, también está estrangulando a la Costa del Sol en materia de seguridad ciudadana".

"No desvelo ningún secreto si digo que Pedro Sánchez y su Gobierno no protege a los ciudadanos, especialmente en esta zona de la Costa del Sol y abarcando también el Campo de Gibraltar, en el amplio sentido de la palabra. Vemos desprotección en el sector de los empresarios de playa y chiringuitos, desprotección a nuestro litoral, desprotección en la seguridad vial donde, para circular de forma segura antes debemos pasar por caja en el peaje; pero además el Gobierno no nos protege en cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana", ha enumerado Navarro.

En esta línea, ha recordado que la Costa del Sol se ha situado en los últimos tiempos "en una zona caliente donde aquí pasa absolutamente de todo". "No lo digo yo, lo dice la propia Guardia Civil", ha afirmado Navarro y ha puesto como ejemplo las últimas noticias que han salido en los medios de comunicación o el último informe emitido por el Ministerio de Interior sobre el aumento de la criminalidad en la provincia.

Dicho informe, ha dicho, arroja un aumento de los delitos de un 8% en la provincia, cifra que se sitúa por encima de la media nacional, produciéndose al cabo del día una media de diez robos en viviendas de media en toda la provincia. Además, ha indicado que Málaga ha registrado el doble de secuestros y la ciberdelincuencia se ha incrementado un 57%.

“Ante este panorama, la principal respuesta que nos encontramos del Gobierno de España no difiere de la respuesta que nos hemos encontrado para abordar otros asuntos: ninguna”, ha criticado la presidenta provincial para añadir que el PP de Málaga ya ha pedido que se aumente la plantilla de Policías Nacionales y Guardia Civil, ha reivindicado una mejora de los medios materiales y un aumento de las infraestructuras.

Así, ha recordado que en materia de seguridad lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez “es pagar los favores a los nacionalistas sacrificando la seguridad del conjunto de los españoles”, citando "los 1.600 millones de euros comprometidos a ERC para ampliar la plantilla de los Mossos o el acuerdo con PNV para dotar a la Ertzaina de mayores competencias".

“Es lo que tenemos, unas políticas de Sánchez que siempre van dirigidas a los mismos territorios, de manera sectaria y generando una enorme brecha”, ha afirmado Navarro, quien ha señalado que "hay municipios que llevan décadas esperando una nueva comisaría que dé respuesta a sus necesidades poblacionales", poniendo como ejemplo Estepona o Fuengirola.

Por otra parte, Navarro ha querido agradecer a la Consejería de Presidencia, Interior, Simplificación Administrativa y Diálogo Social que dirige Antonio Sanz que haya puesto esta materia “en su máximo nivel de prioridades y en los primeros puestos de la agenda política del gobierno”, y ha puesto como ejemplo la aprobación de la Ley de Emergencias, la Ley de Policías Locales, la creación de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la estabilización de la plantilla de Infoca o la creación de la Agencia de Ciberseguridad.