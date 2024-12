El sector agrario malagueño factura 672,30 millones en 2024, una "leve subida" del 3,27%, según Asaja

Advierten de que el sector "continua asfixiado" por "ausencia de rentabilidad" e inciden en la sequía

MÁLAGA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha presentado el balance agrario de la provincia de Málaga de 2024 y ha explicado que el sector, que facturó 651,04 millones de euros en 2023, experimenta una leve subida del 3,27%, situándose en los 672,30 millones de euros en 2024.

Este resultado refleja "las enormes dificultades que atraviesan los agricultores y ganaderos, golpeados por una sequía persistente, el incremento de los costes de producción, la competencia desleal de mercados exteriores y la falta de medidas efectivas que alivien su situación".

Ha incidido en que "los problemas que ahogan el campo malagueño siguen siendo similares a los de la campaña anterior" y ha destacado "la ausencia de lluvias y la falta de infraestructuras para almacenar la poca reserva que tenemos y preservar de avenidas aguas abajo".

No obstante, ha dicho que las lluvias de octubre y noviembre "resultaron perjudiciales en algunas zonas de la provincia, otras se han visto beneficiadas, con lo cual el balance de estas lluvias es netamente positivo". En este sentido, ha reiterado la petición de inclusión de los pueblos de la provincia afectados por las DANA, ya que "a pesar de nuestra insistencia, nos han dejado fuera de todos los reales decretos publicados hasta la fecha".

En el balance, el presidente de Asaja ha dicho que "una política valiente" en relación con el agua "sería la que daría una estabilidad a largo plazo". En suma, ha asegurado, "hacen falta obras e instalaciones para acumular agua, regenerar el agua depurada para poder ser usada y desalar la necesaria para evitar las carencias".

En relación con la PAC, ha explicado que "se ha venido a poner de manifiesto las pérdidas que se venían anunciando y por otro lado no se ha visto una reacción relajando las nuevas exigencias, con lo cual el malestar sigue siendo patente en todos los sectores". La conclusión sería, por tanto, "disponer de menos importes con más exigencias ambientales y burocráticas".

Así, se ha referido a las movilizaciones y ha incidido en que "el principal problema sigue siendo la crisis provocada por los costes de producción, hecho que se ve agravado por los acuerdos preferentes con terceros países", aludiendo a que "un ejemplo claro es el último acuerdo firmado con Mercosur". "Solicitamos que se establezcan las mismas reglas de juego para todos", ha apostillado.

"Se pone de manifiesto que las movilizaciones han dado lugar a pequeños cambios en las políticas europeas, aún hay mucho trabajo que hacer para poner en valor la importancia de nuestra actividad", ha dicho.

Además, ha continuado, "tenemos otra lacra sobre nuestras explotaciones debido a la falta de mano de obra", y que "no ha sido tan acuciante por las campañas de recolección tan cortas que hemos tenido". Al respecto, ha afirmado que "o se busca una solución para próximas campañas o quedarán cosechas sin recoger".

DATOS DEL CAMPO MALAGUEÑO

El resultado final del Balance Agrario de 2024 muestra un leve ascenso en la facturación de 21,26 millones de euros respecto a 2023. De hecho, la cifra final de facturación del sector agrario malagueño alcanza en 2024 los 672,30 millones de euros, un ascenso del 3,27% respecto al año anterior en el que se facturaron 651,04 millones de euros por el sector productor agrario.

La agricultura, con una cifra de 541,52 millones de euros, frente a los 508,09 de 2023, supone un ascenso de 33,43 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 6,58% más.

La ganadería acaba el año con una facturación de 130,78 millones de euros, frente a los 142,95 de 2023, es decir una bajada de 12,17 millones de euros, o lo que es lo mismo, un descenso de un 8,51%.

El olivar sigue siendo el cultivo mayoritario de la provincia con más de 135.000 hectáreas, destacando sobre los demás cultivos con una facturación que supone en 50% del total agrario.

En el caso del aceite de oliva, se ha producido "la campaña más baja del siglo" con 31.014 toneladas, con la facturación más alta de la serie de 227,95 millones de euros. Por su parte, la producción de aceituna de mesa desciende de 50.526 toneladas en 2023 a 35.105 toneladas en 2024 ascendiendo su facturación a 40,37 millones de euros.

Los cultivos hortícolas y tubérculos sufren este año un descenso acusado de facturación con un 20% menos que el año anterior, con un montante de 113,74 millones de euros, frente a los 142,29 del año anterior.

En el caso del tomate, ha precisado, "nos encontramos con el peor año de la serie". Además, el pimiento "también sufre un descalabro con la facturación más baja de la serie". La alcachofa es un cultivo muy estable en la provincia; mientras que las judías verdes, vuelven a caer. Por su parte, la cebolla sufre también una "caída en picado".

En cuanto a la patata, ha explicado que "vive un resurgimiento, pasando de 8,40 millones de euros a 12,58 resarciéndose los agricultores de las pérdidas del año pasado".

"En términos generales, la facturación de hortalizas y tubérculos han vivido el peor descenso de la serie, pasando de los 142,29 millones de euros de 2023 a los 113,74 de esta anualidad", ha explicado.

Por otro lado, los cultivos subtropicales de la provincia han producido una cantidad ligeramente inferior al año 2023, entre otros datos aportados.

CÍTRICOS

Los cítricos malagueños, concentrados fundamentalmente en el Valle del Guadalhorce, "vuelven a ser un punto negro al sufrir nuevamente unas cifras de estrepitosa caída".

"El sector vive una continuada situación de ruina absoluta debido a la voraz competencia de las importaciones y la nefasta campaña de limón. Llevamos dos años seguidos hablando de ruina absoluta que este año se traduce en un nuevo descenso del 12% respecto a 2023", ha precisado.

Por otro lado, el almendro vuelve a descender en su facturación y ha dicho también que la castaña en la provincia de Málaga ha vivido una caída "casi total" de la producción. "Una crítica situación que se ha ido acentuando en los últimos cinco años".

Por otro lado, en viñedo la facturación total se sitúa en 2,78 millones de euros, incrementando la producción y mantenimiento de precios en las pasas y un ligero incremento de producción en el vino.

GANADERÍA

En cuanto a la ganadería, ha detallado que la cabaña de vacuno de carne se sitúa en 5.160 cabezas, con una facturación de 6,29 millones de euros, mientras que la facturación del vacuno de leche se sitúa en 3,21 millones de euros.

Asimismo, ha agregado que "en ganado caprino hablamos de que seguimos sin recuperación" y ha explicado que la carne de chivo sufre un descenso de facturación de los 6,05 millones de euros a los 5,96.

En cuanto a la leche de cabra el descenso de 7.483 cabezas de ganado tras la bajada de 5.434 en 2023 y las 10.261 en 2022, suponen una caída del 15% del censo en tan solo tres años.

En cuanto a la facturación, ha explicado, "el declive pasa de los 49,6 millones de euros en 2023 a los 38,17 en 2024", que explica, además de la citada bajada del censo, la caída del precio del litro de leche, que en 2023 estaba a un euro el litro, frente a los 0,85euro que nos encontramos a día de hoy".

"Los costes de producción siguen siendo inasumibles para los productores sumado a que en la provincia han tenido que incrementar el coste con compra de agua para el ganado", al tiempo que ha agregado que "se pierden ganaderos y cabaña día a día, por lo que urge una respuesta contundente a nivel nacional".

En suma, ha señalado, "la facturación en ganadería baja de una forma considerable, un 8,51% menos" y ha pedido "una solución que no llega a pesar de la importancia social y ambiental que desempeña en las zonas rurales, que parece no verse por parte de la administración hasta que llegue a un punto de no retorno".