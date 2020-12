Señalan a la digitalización de pymes y la formación digital como claves para reactivar la economía andaluza y el empleo

MÁLAGA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El informe 'La Sociedad Digital 2019', editado por Fundación Telefónica, apunta a que es necesaria una aceleración de la digitalización de la industria, sobre todo de las pymes y los autónomos, y una mayor formación digital de los españoles; dos factores "clave" para reactivar la economía tras la crisis del COVID-19 y generar empleo.

Estas han sido las principales conclusiones a las que se ha llegado en el evento 'Andalucía en digital. Nuevos tiempos para la transformación digital en la empresa', en el que Telefónica ha presentado dicho informe y en el que se ha puesto de manifiesto que en esta digitalización "nadie debe quedarse atrás" y deberá estar centrada en las personas que "deben tener el control de su vida digital".

La jornada, celebrada en San Telmo Business School de Málaga, ha contado con la participación del alcalde de la capital, Francisco de la Torre; el secretario General de Empresas, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés; el director de Administraciones Públicas y Empresas Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia, y el presidente de la Comisión de Agenda Digital de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Adolfo Borrero, entre otros.

Para lograr esta digitalización es "imprescindible" contar con buenas infraestructuras de telecomunicaciones. Así, han indicado que España es el país de Europa "con mayor cobertura de fibra óptica y con más despliegues en las zonas rurales que en la media de zonas urbanas del conjunto del continente". En cuanto al móvil, han señalado una cobertura de 4G por encima del 98 por ciento y de 5G, "que con el despliegue de Telefónica alcanzará al 75 por ciento de la población antes de que concluya este año".

En Andalucía, Telefónica llega a más del 98 por ciento de la población andaluza con banda ancha móvil y a más del 75 por ciento de hogares y locales comerciales andaluces con sus redes ultrarrápidas fijas (FTTH). Con más de 3,5 millones de accesos en Andalucía, "es un potente dinamizador de la economía regional".

Según el alcalde de Málaga, "España tiene, sin duda, las mejores infraestructuras de Europa, pero el reto principal está en saber sacarle mayor partido desde la Administración, las empresas, los profesionales y la ciudadanía en general, porque en este punto sí están por delante nuestros socios europeos".

Las circunstancias de los últimos meses han acelerado la digitalización equivalente a la que se hubiera producido en cinco años. "El COVID ha provocado una revolución, en la que el teletrabajo, el estudio online, las compras a través de Internet o el consumo de entretenimiento --contenidos streaming, juegos online, etcétera-- se ha disparado".

Al respecto, han indicado que "se han alcanzado unos volúmenes de datos insospechados", precisando que se ha visto "cómo se doblaba el tráfico de internet, se multiplicaba por cuatro el de aplicaciones de teletrabajo, por ocho el de WhatsApp o por tres el de videojuegos respecto a los picos más altos alcanzados hasta este momento".

Han señalado que se ha producido un importante aumento de los hogares andaluces que disponen de acceso a internet, superando el 90 por ciento, y que casi en la totalidad de las casas hay teléfono móvil (99%). En cuanto al uso de internet, ha habido un destacado crecimiento de las compras, así como del uso de redes sociales.

El uso del móvil para hablar ha consolidado su crecimiento a lo largo de estos meses desde que se inició la pandemia con un crecimiento interanual del 20 por ciento --de octubre de 2019 al mismo mes de 2020-- en las redes de Movistar.

Durante los años previos a 2020, la voz móvil permaneció bastante estable, creciendo apenas un diez por ciento entre 2015 y 2019. Por ello es tan relevante por "inusual" el fuerte crecimiento observado al iniciarse la pandemia el pasado mes de marzo al alcanzarse un tráfico un 35 por ciento superior al de octubre de 2019. Este crecimiento del tráfico de voz móvil se ha moderado ligeramente, pero sigue en niveles elevados cercanos al 20 por ciento tras el descenso propio del verano.

Así, el teletrabajo explica que se incrementen las llamadas, sobre todo alrededor de las 12.00, para tratar asuntos que antes se consultaban presencialmente. Igualmente, han subido las llamadas de voz con el móvil sobre las 19.00, más relacionado con un uso más familiar. A ello se une que el tráfico de voz de fin de semana ha crecido más que el de laborables porque hay más tiempo libre y la opción de llamada ha ganado usuarios cuando los encuentros personales se han reducido mucho.

Para el director de Administraciones Públicas y Empresas Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia, "esta aceleración en la transformación digital ha llegado para quedarse". "Hay que ser conscientes de que la formación híbrida --presencial y online--, el teletrabajo, las nuevas formas de ocio, etc, son hábitos que deben incorporase con normalidad a nuestras vidas", ha dicho.

En cuanto a las empresas, el COVID-19 ha dejado patente que su digitalización "no es un lujo, es una necesidad y una prioridad", precisando que las pymes deben adaptarse tanto para la reactivación económica como para la creación de empleo "y esto no ocurrirá si no se potencia la formación digital de los ciudadanos para que aprovechen las posibilidades que ofrecen el Internet de las Cosas o la Inteligencia Artificial".

Según algunos estudios, el 67 por ciento de las empresas andaluzas consideran que la relación con sus clientes ha mejorado gracias a digitalizar procesos y el 63 por ciento que su productividad ha mejorado gracias al uso de las nuevas tecnologías.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Agenda Digital de la CEA, Adolfo Borrero, ha señalado que "la pandemia ha provocado la pérdida de un cinco por ciento del tejido productivo en la región". "La capacidad de adaptación es una habilidad que hemos aprendido durante la crisis y la digitalización contribuye mucho a salir de esta realidad", ha dicho.

Así, Andalucía ha apostado por la transformación del ecosistema empresarial y de toda la sociedad a la economía digital. En este sentido, la Junta realiza actuaciones para favorecer el desarrollo de infraestructuras soporte a los servicios de comunicaciones electrónicas que permitan a las empresas operadoras realizar las inversiones necesarias para ampliar la cobertura de servicios de telefonía móvil de cuarta generación (4G), acceso a internet (redes NGA) y redes de transporte.

Esto dentro del marco de la Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía, que tiene como fin garantizar la cobertura universal de la banda ancha, fomentar el despliegue coordinado y eficiente de redes de nueva generación e involucrar a los operadores de telecomunicaciones y al resto de agentes en el despliegue y la compartición de infraestructuras de telecomunicaciones.

La oficina de asesoramiento Consulta Teleco continúa con las funciones de asistencia técnica y soporte a las entidades locales en relación a los proyectos de despliegue de infraestructuras y redes de comunicaciones por parte de los operadores de telecomunicaciones y a la normativa sectorial específica.

El secretario General de Empresas, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés, ha destacado que "en Andalucía, hay un gran potencial en empresas y universidades", apuntando que esta pandemia "no ha modificado las infraestructuras, ni el potencial, ni los procesos productivos* por ello, no hay motivo para pensar que, conforme salgamos, no vayamos a seguir avanzando".

"Es más, el COVID ha acelerado la transformación digital, lo que va a contribuir a la mejora de la producción en Andalucía", ha incidido.