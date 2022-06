Sicilia (PSOE) pide al PP que haga una "oposición seria" y "deje las soflamas populistas e inviables"

MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha vuelto a pedir al PP "que sean responsables", que "hagan una oposición seria, que dejen las soflamas populistas e inviables y que desde luego hagan una apuesta por la defensa y el interés de nuestro país".

Por ello, ha reiteado al PP que, "de una vez por todas, ejerza una oposición responsable, seria, leal, que piense sin duda en el interés general del país y en el de los españoles con propuestas que sean viables, que no sean un mero engaño y que no sean mera soflama que lo único que pretenden es engañar con ideas sencillas para plantear problemas complejos".

Así lo ha señalado Sicilia en rueda de prensa en Málaga junto con el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, al tiempo que ha criticado que es "el mismo PP de siempre, el PP de Feijóo suena cada vez más parecido al del PP de Rajoy, patinando en las cifras cuando tiene que referirse a la prima de riesgo o poniendo en duda la aprobación por parte de Europa del tope del precio del gas en nuestro país".

"Un PP al que también vimos la semana pasada como de manera lamentable se puso del lado de Argelia y contra los intereses de nuestro país, un paso más en la deslegitimación que hace el PP del Gobierno, una vez más y una demostración de como el PP lo único que quiere es que a España le vaya mal", ha lamentado.

Al respecto, ha incidido en que los 'populares' "estarían encantados" de que a España "le fuera mal", ha asegurado, pero "para desgracia del PP, la realidad es que España continua avanzando en la senda de la recuperación económica tras la pandemia y haciendo frente a las dificultades económicas que supone la guerra de Ucrania".

Ante esto, ha incidido en que el PSOE y el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "está donde tiene que estar, trabajando y aprobando medidas que hagan más fácil la vida de la gente". En este sentido, ha destacado que el Gobierno aprobará este martes una ley para blindar la equidad, cohesión y universalidad de la sanidad pública, además de un plan de salud bucodental.

"Buenas noticias para los ciudadanos de España y, sin duda, una mala noticia para el PP que nuevamente, seguramente, volverá a negar cualquier medida y avance que sirva para beneficio de los ciudadanos". "Malas noticias para los que tanto dicen querer y defender los intereses de los españoles", ha sostenido.

En este punto, Sicilia ha incidido en que los que dicen "amar España y defender los intereses de los españoles, como es la derecha y el PP, son los mismos que estarían encantados con que Bruselas no hubiese puesto un tope al precio de gas", porque "si no no se entiende por qué Feijóo no solo cuestionaba esta medida, sino que, encima, no la han apoyado en el Congreso".

"Quienes tanto dicen amar a España, son los mismos que cuestionan las buenas cifras de desempleo, llegando a decir que eran inciertas. Solo alguien que procura en las desgracias hacer oposición, es quien no se puede alegrar que España haya llegado y superado los 20 millones de ocupados", una cifra "récord, que el PP y Feijóo niegan y cuestionan".

Por tanto, ha dicho, "la realidad es que el PP no quiere que a España le vaya bien, no quiere que los ciudadanos pueda ver un gobierno que resuelve los problemas que tienen los ciudadanos. Extraña forma de querer a España aquellos que se alegran de que a España no le pueda ir bien", ha concluido.