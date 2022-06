Sicilia (PSOE) pide a Feijóo que "deje las excusas" y "se ponga en marcha" ya para renovar el CGPJ

MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha exigido este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "de una vez por todas deje las excusas" y "se ponga en marcha" para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En rueda de prensa en Málaga, ha pedido al PP y específicamente a su líder que "cumpla con la Constitución, con la obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial y que, por tanto, no permita que haya un nuevo bloqueo no solo en el CGPJ sino en la renovación del Tribunal Constitucional (TC)".

"Basta ya de excusas, el señor Feijóo cada vez se parece más al PP de antes, al de Rajoy cuando hace una defensa de Bárcenas o al de Casado cuando busca excusas para no renovar al CGPJ", ha espetado Sicilia en rueda de prensa junto al secretario general de los socialistas malagueños, Daniel Pérez.

Ha lamentado el dirigente del PSOE que la "excusa" que pone ahora Feijóo son las elecciones andaluzas del próximo domingo: "No hay condicionante alguno, las elecciones andaluzas pasarán pero esa no es motivación alguna para no renovar este Consejo", recordando que lleva "con un mandato caducado más de dos años".

Por todo ello, el PSOE ha reclamando a Núñez Feijóo que "deje las excusas, y de una vez por todas, se siente, hable y procure que pueda haber una renovación del CGPJ y que evite, además, que también se pueda bloquear el Tribunal Constitucional porque como saben también habrá que renovar a magistrados del TC que competen al Consejo".

"Le pedimos que de una vez por todas piense en el interés general de todos los españoles, en el interés de las instituciones y de nuestro sistema democrático, que es renovar los órganos constitucionales; y se deje de excusas y cumpla con la Constitución", ha reiterado durante su intervención.

En este punto, ha asegurado que el PSOE "va a seguir haciendo ese llamamiento". "Lo hicimos antes, con Casado y ahora con Feijóo y le pedimos que se deje de excusas y se ponga en marcha para renovar el Consejo General del Poder Judicial", ha finalizado Felipe Sicilia.