Simed Málaga abre el plazo para que empresas emergentes de proyectos tecnológicos innovadores participen en su concurso

Además del ámbito PropTech, esta edición amplía la convocatoria a soluciones ConTech y FinTech



MÁLAGA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Simed, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo que se celebra en Málaga, abre el plazo para participar en la tercera edición de la 'Open Call for Start-ups', una iniciativa dirigida a empresas emergentes, nacionales e internacionales, que lideran proyectos tecnológicos innovadores para el sector inmobiliario y constructor.

Así lo han dado a conocer en un comunicado, en el que destacan que la principal novedad de este año es que, además del ámbito PropTech, esta edición amplía la convocatoria a soluciones ConTech y FinTech, dando cabida así a toda la cadena de valor.

Las startups interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 30 de agosto a través de la web del evento www.simedmalaga.com, donde también encontrarán las bases completas de la convocatoria.

El proyecto ganador conseguirá un premio económico de 2.000 euros y participación en Simed 2025. Por su parte, las cinco startups finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante inversores y expertos del sector en el marco de la presente edición del salón, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga).

Esta convocatoria tiene como partners a la oficina del inversor ‘Málaga Open For Business’, del Ayuntamiento de Málaga, y la Universidad de Málaga (UMA).

Así, las iniciativas presentadas serán evaluadas por un comité de expertos de empresas y entidades como Aedas Homes, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga (COAAT), el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta (COITAOC), el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla (COIT-AORM), Finnova, Finnovating, Idealista, Metrovacesa, Neinor Homes, la Plataforma Tecnológica Española de Construcción (PTEC), Promálaga -del Ayuntamiento de Málaga-, Solvere Capital y la Universidad de Málaga (UMA).

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios de selección que tendrá en cuenta dicho comité para la preselección de candidatos serán su viabilidad en el mercado, la escalabilidad del proyecto, el impacto en el medioambiente o el grado de innovación y tecnología aplicada al sector. En base a estos puntos, se seleccionarán hasta diez empresas que tendrán un punto de información en la zona expositiva.

De estas, serán elegidas las cinco finalistas. Todas las inscritas en la convocatoria que cumplan los requisitos, además de pasar a formar parte del proceso de preselección, obtendrán un pase de acceso al evento. Simed está organizado por Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), del Ayuntamiento de Málaga. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Consistorio malagueño son partners institucionales.

Por su parte, son partners Aedas Homes, AQ Acentor, Culmia, Gilmar Real Estate, Ginkgo, Habitat Inmobiliaria, Lagoom Living, Metrovacesa, Neinor Homes y Urbania. Idealista es el portal inmobiliario oficial.

Y, en el apartado sectorial nacional e internacional, colaboran ACP Málaga (Asociación Provincial de Constructores y Promotores), Fadeco Promotores, Association of International Property Proffesionals (AIPP), British Chamber of Commerce in Spain, European Association of Real Estate Professions (CEPI), International Real Estate Federation (Fiabci).