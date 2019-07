La suerte repite en Málaga con La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años de la ONCE

Publicado 25/07/2019 12:27:56 CET

Ndp La Suerte De La Once Vuelve A Repetir En Málaga, Ahora Con La Paga De 3.000 Euros Al Mes Durante 25 Años ONCE

MÁLAGA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La suerte de la Once ha repetido en Málaga durante este mes de julio ya que en el sorteo del Cupón Diario celebrado este miércoles 24 de julio, el premio mayor se ha vuelto a ir a la capital de la provincia, esta vez con La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años (900.000 euros).

El cupón agraciado con La Paga ha sido vendido por Alejandro Márquez Recio, en su punto de venta situado en la Avenida Isaac Peral, 9. El cliente ganador compró el cupón a través del TPV, según ha explicado la ONCE en una nota de prensa. Además, Alejandro vendió otro cupón premiado con 35.000 euros, correspondiente a las cinco cifras extraídas.

Este nuevo premio se suma al Sueldo de 2.000 euros al mes durante diez años (240.000 euros) que repartió la ONCE en el sorteo del pasado domingo, 21 de julio, y al Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado (1,5 millones de euros), del sorteo del domingo 14 de julio. En tan solo diez días, la ONCE ha dejado en Málaga un total de 2.640.000 euros en premios mayores.

El sorteo del miércoles 24 de julio llevaba la imagen del Reloj del Ayuntamiento de Jerez, dentro de la serie monográfica 'Ciudades en punto y hora' que la ONCE está dedicando a los relojes más emblemáticos de toda la geografía española. El resto de premios han estado repartidos entre Zaragoza, Albacete, Madrid y León.

UN CUPÓN CON PAGA

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, de lunes a jueves, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.