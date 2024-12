The Prodigy estará en Marenostrum Fuengirola el próximo verano

MÁLAGA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda de música electrónica The Prodigy, reconocida como una de las más influyentes a nivel mundial, aterrizará en Marenostrum Fuengirola (Málaga) el próximo 26 de julio de 2025.

Así, será su único concierto en Andalucía, prometiendo "una experiencia inolvidable para los fans". Las entradas estarán disponibles a partir del martes 17 de diciembre a las 16.00 horas, exclusivamente en la web oficial del recinto, han indicado desde la organización en un comunicado.

The Prodigy, conocidos por su enérgica mezcla de electrónica, punk y sonidos rave, ofrecerán un repertorio de éxitos como 'Firestarter', 'Breathe', 'Smack My Bitch Up', entre otros. "Más que un concierto, será un espectáculo visual y sonoro que promete llevar al público al límite de la adrenalina", han señalado.

Además, el décimo aniversario de Marenostrum Fuengirola, que se celebra en el verano de 2025, contará con un cartel estelar que incluye artistas como Thirty Seconds to Mars, Lionel Richie, Chayanne, Myke Towers, Leiva, Antoñito Molina, entre otros.