Toni Valero defiende al Frente Amplio como "el voto útil para meter en el BOE políticas de izquierda"

Archivo - El coordinador de IU Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, atiende a los medios. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, ha puesto en valor el papel de la coalición para "obligar al PSOE a hacer políticas de izquierda". En este sentido, ha llamado a la movilización de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en las que "se disputa un modelo de sociedad".

"Somos la clave para que se den las políticas transformadoras que necesita la gente trabajadora. Sabemos muy bien que el Partido Socialista se conforma con lo que hace. El PSOE está muy satisfecho con lo hecho, pero no tiene aspiración ni ambición de avanzar. Al Partido Socialista hay que obligarlo a hacer políticas de izquierda, y para eso está el Frente Amplio", ha destacado este lunes en la presentación de Rafa Borrego como cabeza de lista de la coalición por Málaga.

Valero ha remarcado que el Frente Amplio "tiene ganas" y "trata a las personas con inteligencia". "No queremos que nos vote la gente que tiene mucho miedo, queremos que nos vote la gente que tiene muchas ganas de cambiar este país. El voto útil es aquel que sirve para meter en el BOE políticas de izquierda", ha afirmado.

En esta línea, ha puesto en valor que en la próximas elecciones generales "se disputa un modelo de sociedad". "Nos estamos disputando un modelo de sociedad en el que frente al sálvese quien pueda, planteamos un modelo de sociedad distinto donde la gente trabajadora pueda tener una vida tranquila y una vida feliz. Eso queremos para nuestra gente", ha manifestado.

"Hoy se le ha dado la vuelta a las encuestas en Brasil. Se le ha dado la vuelta a las encuestas. Hoy Brasil nos dice algo muy claro. Si os lo creéis podéis ganar. Porque en Brasil han librado una batalla como la que libramos aquí", ha señalado tras la victoria de Lula Da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas de este domingo.

"El Frente Amplio lo tiene claro. Va a librar una batalla contra las mentiras de la derecha y la ultraderecha. Y va a librar también una batalla contra la resignación de quienes salen al campo a jugar dando por perdido el partido. El Frente Amplio es esa fuerza valiente, que no se viene abajo ante los poderosos, sino que se arremanga, que asume las contradicciones y mejora la vida de la gente", ha manifestado.