El candidato de Frente Amplio dice que llevará al Congreso "la voz de la Málaga que no se rinde ante la especulación"

El candidato número uno del Frente Amplio por Málaga, Rafael Borrego, junto al coordinador de IU-A y también candidato, Toni Valero, y la coordinadora provincial de IU y edil en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del Frente Amplio por Málaga, Rafael Borrego, ha asegurado que llevará al Congreso la voz de "la Málaga que no se rinde ante la especulación". "Yo soy de una generación que ahora mismo no puede ni soñar con ser vecina de su madre y eso es muy triste y no me da la gana de aceptarlo", ha expresado.

Borrego ha sido presentado públicamente este lunes por el candidato de IU en el Frente Amplio y coordinador de IU-A, Toni Valero, quien ha dicho que el candidato es un activista por los Derechos Humanos que participó en Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza y que "ha puesto el cuerpo, que pone la conciencia y que es ejemplo para una generación joven que dice yo me implico, a mí me importa lo que pasa con mi país, a mí me importa lo que se disputa en estas elecciones".

Así, el candidato por Málaga, quien ha dicho que es "un orgullo y todo un honor" serlo, ha asegurado que "es un momento clave para dar un paso al frente": "Estamos en un mundo en el que se van a contraponer dos modelos distintos. Hay algunos que quieren imponer un consenso, no solo en España sino a nivel mundial, basado en la ley del más fuerte, en la ley de la selva, para que los fuertes hagan lo que quieran, para que los poderosos hagan lo que les dé la gana".

Borrego ha señalado que ese modelo "a nivel internacional tiene sus cabezas en Milei, Donald Trump, Netanyahu y otros cuantos"; mientras en España "es el PP y es Vox"; mientras que Frente Amplio presenta otro modelo, "el de que nadie se quede atrás, el de que el esfuerzo del trabajo debería ser suficiente en nuestro país para que sea posible comprarse una casa o alquilarse una casa sin tener que irse a vivir a donde Cristo pegó las tres voces".

"El de que después de toda una vida trabajando tengas una jubilación digna sin que nadie te cuestione, sin que nadie te la recorte; el de que la sanidad pública es lo que hay que defender y que cuidarte un cáncer no tiene que depender del dinero que tengas en el bolsillo", ha subrayado el candidato del Frente Amplio por Málaga.

Según ha dicho, Málaga "es el laboratorio de la derecha, es uno de los lugares de España donde por antonomasia vemos cómo se impone la ley del más fuerte, cómo los especuladores ponen a su servicio la ciudad con sus cómplices en las administraciones y como los jóvenes y toda la clase trabajadora nos tenemos que acabar yendo de nuestras ciudades, teniendo que aceptar como si fuese la Ley de la Gravedad, que lo que nos toca es irnos y aceptarlo y punto".

"Yo soy de una generación que ahora mismo no puede ni soñar con ser vecina de su madre y eso es muy triste y no me da la gana de aceptarlo. Por eso estoy aquí, por eso doy un paso al frente y por eso estoy en el Frente Amplio. El 29 de noviembre nos jugamos mucho", ha asegurado, al tiempo que ha recordado también la huelga general del 11 de noviembre, en la que ha pedido que "todo el mundo esté involucrado".

Valero, por su parte, ha dicho que el próximo 29N "no vamos solo a una batalla electoral, nos estamos disputando un modelo de sociedad en el que frente al 'sálvese quien pueda', a esa ley de la selva, frente a esa sociedad de los privilegios de unos pocos a costa del trabajo, esfuerzo y sufrimiento de la mayoría, nosotros y nosotras planteamos un modelo de sociedad distinto, donde la gente trabajadora pueda tener una vida tranquila y una vida feliz".

"Eso queremos para nuestra gente, una vida tranquila y una vida feliz y convivir con nuestros semejantes, que son todas y todos los que viven de su trabajo, nuestros vecinos y vecinos, vengan de donde vengan", ha subrayado el coordinador de IU-A.

El también candidato en el Frente Amplio ha hecho mención a que "hoy se le ha dado la vuelta a las encuestas en Brasil y hoy Brasil nos dice algo muy claro: amigos y amigas, si os lo creéis podéis ganar. Porque en Brasil han librado una batalla como la que libramos aquí; una batalla con Lula al frente, frente a esa ola reaccionaria, poniendo por delante los trabajadores y trabajadoras de Brasil, las mujeres y hombres, la dignidad del ser humano por encima de todo".

Así, ha incidido en que "en ese sentido, el Frente Amplio lo tiene claro y va a librar una batalla contra las mentiras de la derecha y la ultraderecha, y va a librar también una batalla contra la resignación de quienes salen al campo a jugar dando por perdido el partido". "No, el Frente Amplio sale a jugar el partido para ganar, es la izquierda con ambición de ganar y tenemos claro que podemos hacerlo porque somos la clave para que haya un gobierno de coalición progresista. Somos la llave del futuro de este país".

Según Valero, el PSOE "se conforma con lo que hay, está muy satisfecho con lo hecho; no tiene aspiración ni ambición de avanzar" y ha apuntado que para eso "está el Frente Amplio, que es esa fuerza valiente que no se viene abajo ante los poderosos, sino que se arremanga, que asume las contradicciones y mejora la vida de la gente".

Además, ha señalado que "estas elecciones son clave en Málaga y en nuestro país, y Málaga va a volver a dar ese impulso y ese empuje para que este país sea un país más justo. Lo vamos a demostrar el 11 de noviembre llenando las calles y el 29 de noviembre llenando las urnas porque vamos a convertir la mayoría social en mayoría electoral".

Por su parte, la coordinadora provincial de IU y edil en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, ha dicho que es "un tremendo orgullo que Rafa Borrego dé este paso al frente porque nuestra provincia está en un momento que es decisivo". "Málaga se ha convertido en una especie de laboratorio para el PP en la especulación inmobiliaria y turística, también en las tramas de corrupción y vemos cómo penetra el narcotráfico, incluso con alianzas que llegan hasta la cabecera de algunos ayuntamientos".

No obstante, Morillas ha asegurado que Málaga es también "la punta de lanza de la esperanza porque hay miles de vecinos y de vecinas que han salido de manera masiva a las calles frente al genocidio en Gaza, para defender el derecho a la vivienda, para defender los servicios públicos". "Málaga hoy es una esperanza para el conjunto del país y estoy convencida de que Málaga va a dar la sorpresa en estas elecciones generales el próximo 29 de noviembre porque la vida de las familias trabajadoras va en ello", ha sentenciado.