Rebeca Martín encabeza la lista al Congreso de Frente Amplio en Huelva y Mónica Rossi, representante en el Senado

Rebeca Martín Sánchez, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Huelva. - FRENTE AMPLIO

HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio, la coalición electoral formada por los partidos de izquierda para concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, contará con Rebeca Martín Sánchez como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Huelva, mientras que la actual concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de la capital, Mónica Rossi, será la representante del Frente Amplio en la candidatura conjunta Senado de Progreso integrada por la coalición de izquierdas y el PSOE.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, con estas candidaturas, Frente Amplio apuesta por dos mujeres con "una amplia trayectoria de compromiso social y político, vinculadas a los movimientos asociativos, la defensa de los derechos sociales y la participación ciudadana, para trasladar las reivindicaciones de la provincia de Huelva a las Cortes Generales".

De este modo, Rebeca Martín Sánchez, de 47 años, es natural de Cortegana, aunque desde hace años reside en la comarca del Andévalo onubense. Profesora de Educación Secundaria y educadora social de vocación, cuenta con una dilatada trayectoria de participación en el movimiento asociativo y en iniciativas orientadas a fomentar los valores democráticos, la convivencia y una cultura de paz.

Militante de Izquierda Unida, republicana por convicción y defensora de una sociedad laica, Martín entiende la participación ciudadana como "una herramienta imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y democrática".

La candidata al Congreso defiende "la necesidad de fortalecer una democracia participativa" que permita a la ciudadanía intervenir "de manera activa en las decisiones que afectan a su vida cotidiana, desde el ámbito municipal hasta las instituciones del Estado".

En este sentido, considera que el compromiso con la transformación social "debe desarrollarse tanto desde el movimiento asociativo y las movilizaciones ciudadanas como desde las propias instituciones". Bajo la premisa de que "para transformar la sociedad también hay que gobernar", Rebeca Martín afronta este nuevo reto político con la voluntad de llevar al Congreso de los Diputados las demandas de la ciudadanía onubense.

La candidatura que encabezará Martín en Huelva estará integrada además de por Izquierda Unida, por representantes de otras organizaciones políticas de izquierda, entre ellas Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Somos Valverde y Sumar en "una apuesta por la confluencia y la construcción de un espacio político amplio que permita aglutinar fuerzas en torno a un proyecto compartido de transformación social".

MÓNICA ROSSI DA EL SALTO AL SENADO

Por su parte, Mónica Rossi, actual concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva y responsable de la Red de Activistas y de Feminismo de Izquierda Unida en la provincia de Huelva, será la representante de Frente Amplio en la candidatura conjunta denominada Senado de Progreso en la que también participa el Partido Socialista, fruto de un acuerdo alcanzado a nivel federal entre ambas fuerzas políticas.

Este acuerdo tiene su origen en una iniciativa popular que planteó la conveniencia de que las fuerzas progresistas concurrieran conjuntamente a las elecciones al Senado, con el objetivo de favorecer la unidad electoral en una cámara donde es "importantísimo armar una mayoría que no bloquee las leyes como han hecho PP y Vox en esta pasada legislatura".

Vecina de la barriada onubense de El Higueral y trabajadora social de profesión, Mónica Rossi cuenta con "una amplia trayectoria de compromiso político, social y vecinal", que ha trasladado durante los últimos años a su labor institucional en el Ayuntamiento de Huelva.

Su incorporación a la candidatura al Senado se produce después de que anunciara públicamente su decisión de no volver a presentarse a las próximas elecciones municipales de 2027, cerrando así una etapa de representación institucional en el ámbito local y abriendo una nueva oportunidad para continuar defendiendo los intereses de la ciudadanía onubense desde las instituciones del Estado.

Con este paso, Rossi aspira a trasladar a la Cámara Alta la experiencia acumulada durante años de trabajo en los barrios de Huelva, en contacto directo con las necesidades de sus vecinos y vecinas y con las reivindicaciones de los colectivos sociales.

La elección de Rebeca Martín para encabezar la lista al Congreso y la incorporación de Mónica Rossi a la candidatura conjunta al Senado representan la apuesta de Frente Amplio por combinar la renovación, la experiencia institucional y el compromiso con los movimientos sociales.

La coalición afronta las elecciones generales del 29 de noviembre con el objetivo de fortalecer la representación de la izquierda transformadora y situar en el centro del debate político las necesidades de la provincia de Huelva, especialmente en materias como la defensa de los servicios públicos, el empleo, la vivienda, la igualdad, la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial.

Frente Amplio considera que la confluencia de distintas organizaciones y sensibilidades políticas constituye "una oportunidad para construir una alternativa que defienda los derechos de la mayoría social y refuerce la presencia de las reivindicaciones onubenses tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado".