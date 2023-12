De la Torre aboga por recuperar el consenso de la Constitución, que "nos ha dado 45 años de solidez democrática"

MÁLAGA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha abogado este miércoles por recuperar el consenso que hizo posible el entendimiento para la Constitución y ha incidido en que la Carta Magna "nos ha dado ya 45 años de solidez democrática", lo que ha calificado de "importante".

Así lo ha señalado De la Torre, junto a más ediles, quienes ha participado en el acto municipal con motivo del Día de la Constitución Española, que se ha celebrado en la plaza de la Constitución. Tras las intervenciones de los portavoces de los cuatro grupos municipales (PP, PSOE, Vox y Con Málaga), ha tomado la palabra el alcalde, que ha cerrado el acto con el izado de la bandera de España durante la interpretación del Himno Nacional por parte de la Banda Municipal.

Durante su intervención, el regidor, que ha señalado que "nuestra Constitución debiera ser más conocida y más estudiada", ha abogado por "fortalecer" la Constitución, "nunca debilitarla, sino celebrarla y recordarla con orgullo por lo que ha supuesto para España estos años".

Asimismo, ha aludido a los artículos de la Constitución y, en concreto, a los artículos 1 y 2. "Son ideas básicas y fundamentales que debemos recordar siempre, no solamente ahora o en estos momentos políticos en que pueda haber dudas sobre si vamos por un camino en España que garantice justamente esa solidaridad, que garantice esa igualdad de la cual se habla en el artículo primero".

Ha hablado también de avances y se ha vuelto a referir al consenso que hizo posible el entendimiento para la Constitución y ha abogado por recuperarlo.

Asimismo, ha dicho que "mucho más fácil hubiera sido resolver el problema catalán en un encuentro entre las dos grandes fuerzas que hicieron posible la Constitución" que "buscarlo con aquellos que han planteado 'me quiero ir de España'".

Por último, ha señalado que "hay sombras en nuestra historia, pero hay muchísimas más luces que sombras. Profundicemos en todo y sintámonos orgullosos de ser españoles".

GRUPOS MUNICIPALES

Por su parte, el viceportavoz de grupo 'popular', Carlos Conde, ha incidido en que "nuestra carta magna fue y es el mejor marco democrático para construir un país sin divisiones ni enfrentamientos, para convertirnos en un país más fuerte, más solidario y más plural", recordando que el texto fue "fruto de un gran acuerdo en favor de la concordia y el entendimiento".

Asimismo, ha señalado que "en estos tiempos de incertidumbre es crucial recordar que la Constitución española es un faro de estabilidad y es nuestro deber como ciudadanos comprometidos defender y preservar estos derechos para las generaciones futuras".

Por otro lado, ha añadido que "los valores que promueve la Constitución no son exclusivos del Partido Popular, pero, sin embargo, son valores que han sido abandonados por un Ejecutivo que al amparo de una amnistía ha pactado con los partidos independentistas y nacionalistas", ha advertido.

Desde el PP, ha dicho, "no queremos muros ideológicos que dividan a nuestra sociedad. Seguiremos trabajando con la concordia y la libertad y seguiremos defendiendo la igualdad entre españoles, independientemente de donde vivan".

"Defenderemos la Constitución por encima de quienes nunca la apoyaron y de quienes no quieren acatarla", ha dicho y ha exigido "volver a recuperar el espíritu de la transición". "No vamos a permitir ni un solo paso atrás en derechos, en libertades, en igualdad".

Por su parte, también desde Vox, el portavoz municipal, Antonio Alcázar, ha señalado que "hoy es un día de celebración, ya que, gracias a la Constitución, nuestra nación ha propiciado una etapa de estabilidad, de afianzamiento de la democracia, de prosperidad y libertad, de paz y convivencia".

Ha señalado que la Constitución es "es mucho más que un conjunto de artículos; es un pacto nacional, un compromiso colectivo de convivencia que trasciende ideologías, creencias y orígenes"; es "un marco que nos une a todos los españoles bajo los principios de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político".

Ha agregado que "no puede haber un Estado débil y que no se atreva o no pueda resolver los problemas nacionales dentro de un conducto de orden y de ley, más allá de intereses personales que perjudiquen al resto de nuestro país como está sucediendo".

Además, ha asegurado que "no vamos a consentir que ni se vulnere ni que se asalte y seguiremos poniendo todo lo que llevamos dentro para que España siga siendo una gran nación, moderna, libre y prospera", al tiempo que ha agregado que "es el momento de apoyar y reforzar las instituciones que defienden la Constitución y que defienden el Estado de Derecho".

PSOE Y CON MÁLAGA

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha defendido la Constitución Española como "la norma garante de la convivencia democrática", un pacto que en su 45 aniversario "reivindica el espíritu de concordia y consenso que permitió su aprobación".

Pérez ha expresado "la renovación del compromiso de los socialistas con la Carta Magna". "Seguiremos trabajando para desterrar de nuestra sociedad el odio, el enfrentamiento, el insulto y la violencia", a la vez que ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas "para trabajar de forma conjunta por una sanidad y educación públicas, gratuitas y calidad, además de garantizar el acceso a una vivienda digna".

El también secretario general del PSOE de Málaga ha vuelto a reivindicar "el espíritu de concordia y consenso que alumbró nuestra Constitución sin dejar de lado la libertad, la igualdad, la justicia, la convivencia y el pluralismo político". "La Constitución es la garantía para superar nuestros desencuentros y seguir construyendo un futuro de prosperidad para todos", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha incidido en que "la Constitución deber ser la herramienta que garantice los derechos sociales".

Ha subrayado que "somos muy conscientes de la encrucijada en la que está nuestro país, una encrucijada en la que nos debatimos entre una involución reaccionaria o el avance democrático que nos permita construir un nuevo país, construir una nueva matria, que pueda poner en el centro de la acción política, en el centro del país, la defensa y la protección de los derechos humanos y la construcción de un país desde la convicción de la necesidad de una democracia participativa, radical, protagónica y republicana".

Morillas ha señalado que "en este momento, lo que amenaza con romper España son las desigualdades sociales y económicas que atraviesan nuestra tierra". "Esas desigualdades son el principal riesgo que vive nuestra democracia".

Asimismo, ha añadido que "concebimos la Constitución no como un punto de llegada, sino como un punto de partida y tenemos que fortalecer los instrumentos de que dispone para garantizar que los derechos que están reconocidos en nuestra Constitución sean derechos efectivos" para todos, ha subrayado.

Por último, ha abogador por "una Constitución que pueda ser actualizada y que atienda las demandas en materia de medioambiente, que incorpore las demandas feministas, que garantice el derechos al cuidado, que garantice el derecho de todas las personas, una Constitución de profundice en su modelos democrático con un modelo territorial federal que fomente la democracia y el autogobierno, democratizando también la elección de la jefatura del Estado". "Una Constitución que sea efectiva y que afronte los retos para un futuro de esperanza" para todos, ha concluido.