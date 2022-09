De la Torre anuncia que repetirá por sexta vez como candidato del PP a la Alcaldía de Málaga

MÁLAGA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado este martes que volverá a repetir como candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales de 2023.

"Vuelvo a asumir el reto con energía, pasión y proyectos para mi ciudad", ha asegurado el regidor malagueño a los periodistas después de que abriera un periodo de reflexión en el que para la toma de su decisión, comunicada este martes, influían factores como tener más tiempo para el deporte así como la conciliación familiar, y donde ha reconocido que la candidatura de Málaga para la Expo 2027 'La era urbana: hacia la ciudad sostenible' ha sido uno de los impulsos para tomar la decisión anunciada.

Tras este periodo de reflexión "serio y profundo", De la Torre ha confirmado que tiene la intención de cumplir su sexto ciclo en el Ayuntamiento de la capital porque, como ha asegurado, "la pasión jamás me ha abandonado y nunca he regateado el esfuerzo".

De la Torre ha explicado su decisión tras contar con "el respaldo, petición y deseo" del partido de que se presente; y con "el hecho de, hoy por hoy, contar con buena salud, que es importante para cualquier cosa en la vida y más en la actividad política".

Sobre si conoce el partido su decisión, el alcalde ha explicado que ha puesto un Whastapp 20 minutos antes de la comparecencia al presidente del PP-A, Juanma Moreno. "Creo que a través de ahí he cumplido con cualquiera que tuviera desde el plano de partido ese interés", ha señalado, recordando, asimismo, el respaldo y apoyo que ha tenido tiempo atrás por parte de la formación 'popular'.

De igual modo, ha incidido en que cuando uno se presenta a las elecciones es "para los cuatro años, luego, Dios dirá", ha señalado y sobre la futura candidatura y lista ha precisado que "no es un tema que ahora esté sobre la mesa como es natural. Llegará el momento, ahora no es".

PROYECTOS

Por otro lado, De la Torre ha detallado a los periodistas que "hay momentos en la vida de Málaga de especial trascendencia, donde estamos aspirando a ser ciudad sede de la Expo Internacional, hay que conseguirlo, luego desarrollarlo", ha explicado, añadiendo que si se consigue ser la ciudad elegida, "tendremos posibilidad de --realizar-- algunos de los proyectos históricos de Málaga", aludiendo, entre otros, al auditorio.

De igual modo, De la Torre ha citado entre otros proyectos el eje litoral. "Estamos en un momento importante de reflexión sobre el papel de Málaga en su espacio metropolitano", ha dicho.

Por otro lado, ha agregado que es el momento de seguir creciendo en zonas verdes y ha subrayado el "compromiso firme" de incorporar muchos espacios, árboles en todas las zonas forestales y parques, como el Benítez, "que tras un largo proceso administrativo en plano autonómico está en condiciones de avanzar". Otro proyecto que ha citado es impulsar el futuro parque en los antiguos terrenos de Repsol, pero "compatible con elemento de centralidad urbana que queremos hacer por el bien de la ciudad y sostenibilidad".

En resumen, De la Torre ha dicho que "hemos hecho un recorrido brillante entre todos. Málaga es una ciudad hoy de referencia en muchos aspectos, pero quedan muchas cosas por mejorar y resolver, evidentemente". Al respecto, ha aludido, además, a la educación y "buscar soluciones imaginativas en lo posible al tema de la vivienda, que preocupa tanto".

COLABORACIÓN

De igual modo, De la Torre ha citado la colaboración con otras administraciones para el desarrollo de proyectos, tanto central como autonómica y ha afirmado que la decisión tomada de repetir como candidato también ha sido impulsada por que cuenta con una Comunidad Autónoma en este momento que "sé de sobra su interés, no por Málaga, sino por toda Andalucía y trabajando de una manera leal, transparente, colaboradora y donde sé que no sé van a regatear apoyos y esfuerzos para los objetivos que acabo de mencionar".

De la Torre, por tanto y, al respecto, ha valorado "el factor positivo" de ello, además de destacar la "relación bastante aceptable con el Gobierno central" para que los objetivos planteados salgan adelante; y la relación "espléndida" con la Diputación Provincial, donde "podemos y debemos trabajar juntos en muchos temas".

"Se trata de aprovechar bien la coyuntura actual, dentro de que hay interrogantes en la economía mundial, con la inflación. Queremos colaborar desde Málaga a que Andalucía y España mejore", ha subrayado el regidor.

"LA ILUSIÓN Y LA PASIÓN NUNCA ME HA ABANDONADO"

Por otro lado, sobre la reflexión, ha incidido que lo que ha hecho es "madurar más" y "pensar en todos los elementos que acabo de mencionar, pasar revista en lo que ha sido estos años, ver cómo la ilusión y la pasión nunca me ha abandonado, jamás, nunca he regateado esfuerzos".

"Sé que tendré que organizarme muy bien el tiempo y por tanto lo que se ha hecho es una reflexión seria, profunda, donde todos los factores mencionados han estado detrás de la reflexión y la decisión" final, ha explicado.

En atención a los periodistas, De la Torre, en primer lugar, ha recordado que "siempre he estado con ilusión y con pasión auténtica, trabajando en los proyectos, temas, avance y progreso de Málaga", no dejando pasar la oportunidad de volver a lamentar que "no se haya reconocido esa potencialidad" de la ciudad.

"HE ESTADO, ESTOY Y ESTARÉ"

Por todo ello, De la Torre ha afirmado que "he estado, estoy y estaré" y lo hace "con ilusión y con pasión en el avance y progreso de la ciudad de Málaga, que ha avanzado mucho en estos años, pero quedan cosas por hacer". Además, ha incidido en que ha estado "siempre con ganas" de trabajar por la ciudad, que le "apasiona".

Sobre qué le ha dicho su mujer, Rosa Francia, después de que ella apuntará que temía que volvería a presentarse, De la Torre ha tenido palabras "de gratitud y reconocimiento por su esfuerzo, compresión, apoyo en estos años y comprensión en estos momentos".

Por otro lado, y aunque restan meses para las elecciones municipales, ha sido cuestionado sobre si confía en absorber el voto que pudiera perder Cs y ha dicho que "no me planteo el tema en esos términos, sino de ofrecer con transparencia, claridad, el mejor programa posible".

"Es un tema que los ciudadanos dirán, lógicamente" pero "como en otras elecciones, siempre buscando el más amplio apoyo; siempre es bueno tener un amplio apoyo para poder gobernar con la máxima estabilidad, seguridad", ha dicho, incidiendo en que "uno siempre aspira al mejor y más amplio apoyo posible".

Francisco de la Torre, de 79 años, está al frente de la Casona del Parque desde el año 2000, cuando la exalcaldesa Celia Villalobos fue nombrada ministra. Posteriormente, fue candidato en 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y tal y como ha anunciado este martes optará a la reelección en 2023.