De la Torre asegura que se trabaja con Puerto sobre suelo del auditorio de Málaga: "Es complejo, pero vamos avanzando"

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este lunes que la negociación con el Puerto en relación con el suelo para el proyecto del futuro auditorio va avanzando.

"Es un tema complejo, pero vamos avanzando", ha dicho el regidor y ha explicado que con el proyecto "tenemos un triple frente", aludiendo, por un lado, a "la financiación", que es público-privada, y "estamos ahí también en contacto con empresas que puedan ayudar obviamente".

En el plano del suelo, ha agregado, "estamos queriendo ayudar al puerto para buscar alternativas", ya que "el espacio que estaba reservado, lo ha ocupado la logística del puerto". En ese sentido, ha valorado que "se está avanzando en estos días justamente". "Ayer mismo dediqué bastante tiempo a este tema".

"Seguiremos atentos al desarrollo de esta cuestión porque me parece que es un equipamiento muy necesario, no solamente desde el punto de vista cultural, musical, sino también para congresos", ha señalado.

En este punto, ha vuelto a recordar que "Málaga hoy sería la ciudad más grande de Europa que no tiene un auditorio adecuado del siglo XX o siglo XXI", ya que "nuestro Teatro Cervantes es del siglo XIX. Se han perdido oportunidades, no voy a entrar ahora en detalle, por un gobierno autonómico que no era sensible con la aspiración legítima de Málaga y de Andalucía", ha concluido.