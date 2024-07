De la Torre insiste en la "importancia relativa" de irse a vivir fuera de Málaga si hay "buena movilidad"

MÁLAGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este martes en sus declaraciones sobre la "importancia relativa" de vivir "no solo en Málaga, sino en otros municipios del entorno, siempre y cuando la movilidad sea buena y haya un transporte público eficaz y suficiente".

De la Torre, tras ser cuestionado de nuevo por esas declaraciones por los periodistas, ha vuelto a referirse a las mismas y ha insistido en ellas, reiterando, además, que "en ello venimos trabajando", al tiempo que ha recordado el impulso al tren litoral, la vía perimetral o el eje litoral, entre otros.

Ha añadido, además, que en el pleno de este jueves habrá ocasión de debatir sobre la vivienda con una visión global, aludiendo a "todo lo que hay que hacer en esa materia por parte de todas las administraciones".

No obstante, también ha pedido en relación con "el tema de vivir gente de Málaga en el entorno o gente de fuera en el entorno" que se compare la población de Málaga a lo largo de estos años y la población de los municipios del entorno, ya que se suma, ha dicho, "la atracción del municipio" y "potenciada por la capacidad de atracción de Málaga, porque están cerca de Málaga".

Ha incidido, por otro lado, que "Málaga tiene ciertas limitaciones de suelo", ya que tiene mar, "que nos hace magníficos al lado del mar"; montañas, "que embellecen el horizonte y el paisaje, pero crean sus pendientes difíciles"; y está el aeropuerto, "que nos corta el crecimiento, pero hace un servicio formidable a la ciudad y a la provincia y a la región andaluza".

"Hay una serie de limitaciones, con lo cual el suelo no tiene una capacidad ilimitada de crecer, como puede ser en torno a Madrid o en torno a Sevilla... aún así Málaga es una ciudad de las grandes urbes españolas, quizás de las pocas, que crecen en población, o somos capaces de acoger la población de Málaga y la población de fuera, y hay que analizar qué parte de Málaga nació en Málaga, los que viven en Málaga, o nacieron fuera, y qué parte de los que viven en los municipios del entorno nacieron en su municipio o nacieron en otro municipio, sea Málaga o sea municipio de Andalucía", ha reflexionado, asegurando que "es un tema muy bonito de geografía urbana, pero no hay que simplificarlo, hay que verlo en toda su complejidad, en toda su profundidad y en todo su rigor".

Por tanto, ha insistido en hablar de "una importancia relativa, siempre y cuando, vuelvo a esa idea, la movilidad entre los municipios y entre la gente pueda desarrollarse, sobre todo con un transporte público eficaz y bueno".

Por otro lado, ha reiterado que se siente "muy cerca" de las personas que "tienen problemas de vivienda, como es natural": "¿Cómo no voy a sentirme cerca de ellos si trabajamos en ese tema, donde más tiempo dedico y donde más esfuerzo se ha hecho en estos años", ha dicho y ha incidido en la gestión que se lleva a cabo. "Estar cerca de estos problemas va en el ADN de este equipo de gobierno", ha defendido el alcalde de Málaga.

Por otro lado, ha sostenido que "lo que tenemos que procurar es que haya oferta en todos los sitios, abundante, en venta y alquiler; y esa es la cuestión, pero nosotros no animamos a nadie a que se vaya". "Estoy encantado que la gente se quede en Málaga", ha dicho De la Torre, pero ha vuelto a pedir que se "haga este estudio histórico estadístico", para ver qué ha pasado en los 80 o 90 con la población que ha crecido en Alhaurín o Rincón de la Torre, pero "no he dicho yo que la gente tenga que irse, lo más mínimo".

Al respecto, también ha pedido que políticamente se sea "serio y riguroso" con el tema, que "es sensible y que yo me siento cerca de la gente", ha concluido.

PSOE Y CON MÁLAGA

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, se ha referido también a esas declaraciones del regidor y ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "que se retracte" de las mismas.

Para el socialista, "las palabras del alcalde muestran una frialdad que nos preocupa, porque vemos claramente que no le duele el drama habitacional de las familias en plena escalada de precios de la vivienda, motivada por la falta de regulación de los pisos turísticos y por la especulación inmobiliaria que ha colocado a la ciudad en cabeza de incremento de precios en nuestro país".

También se ha referido a estas declaraciones la portavoz del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, que ha informado de que ha registrado un escrito para solicitar al alcalde que "comience el pleno del próximo jueves con una rectificación pública ante sus declaraciones invitando a la ciudadanía malagueña a irse a vivir fuera de la ciudad ante los elevados precios de la vivienda", a la vez que le emplaza a "adoptar soluciones urgentes e imprimir un cambio de rumbo en la ciudad de Málaga para garantizar la vivienda por derecho".

"Además de sus palabras también pedimos una rectificación de sus políticas, porque son sus políticas las que han generado el problema y las que están ocasionando un auténtico éxodo en la ciudad de Málaga por la escalda de los precios. Es un auténtico drama que la gente en Málaga tenga que marcharse de su ciudad y que vivir en Málaga se haya convertido en un lujo o en un privilegio", ahonda Morillas.

Cuestionado por estas declaraciones, el alcalde ha señalado que lo que tiene que hacer Morillas "es leer mis palabras completas u oírlas en video", ya que "si las lee y las oye verá que son totalmente subrayables por ellas, estoy convencido", ha concluido.