De la Torre tacha de "surrealista" lo sucedido con Puigdemont y advierte de "la gravedad del pacto de PSC y ERC"

MÁLAGA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tachado de "surrealista" lo sucedido este jueves con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al tiempo que ha insistido en "la gravedad del pacto entre PSC y ERC".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha dicho que, al final, "lo que importa señalar, aparte de este tema tan surrealista que está ocurriendo con esta cuestión, es la gravedad del pacto PSC y ERC".

"Es la gravedad de un acuerdo fiscal que rompe la Constitución, que rompe la igualdad y la solidaridad, que son valores esenciales de nuestra Constitución, y que pone en peligro el equilibrio y las finanzas públicas del Estado español", ha abundado De la Torre.

A su juicio, "eso es lo que me parece lo importante, lo otro, no digo que sea anecdótico, pero lo es comparado con la gravedad de ese tema", asegurando que "el señor Puigdemont venga hoy o no a con su presencia a alterar el desarrollo del Parlamento, a ser noticia, a competir con la noticia de si nombran o no presidente a Illa, me parece puramente anecdótico; una estrategia de dos grupos independentistas catalanes, que ambos están, en definitiva, cuando plantean ir hacia el referéndum, etcétera, yendo contra la Constitución".

Asimismo, ha recordado que "la Constitución fue apoyada en Cataluña por más del 90% del electorado, con una participación muy alta" y "es esencial que lo que tenemos es que reforzar la Constitución y no debilitarla".

"Todo esto debilita nuestra Constitución, nuestra democracia. La democracia española es joven, aunque tenga ya detrás casi 50 años de vida", ha sostenido, al tiempo que ha dicho que "esa juventud nos exige cuidar la democracia, reforzarla, prestigiarla, trabajar bien, buena gobernanza".

Por último, sobre la buena gobernanza ha dicho que es "servir al bien común, es gobernar para los españoles, no gobernar y tener estrategia para permanecer en el poder a cualquier precio, inclusive, al debilitamiento de la Constitución", ha concluido.