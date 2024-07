De la Torre valorado avance en "la idea global" de que el Guadalmedina tenga "la mejor integración" en la ciudad

MÁLAGA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este jueves en relación con el proyecto para la integración del río Guadalmedina que "en estos años hemos avanzado en la idea global, en la idea de que el río, desde la presa hacia abajo, tenga la mejor integración en la ciudad".

"Que se convierta en un elemento positivo de naturaleza también --ha continuado--; y que la ruptura, la brecha, entre una orilla y otra también se pueda resolver, no solo con los puentes que existen, sino con nuevos puentes o puente-plaza", como "hemos estado exponiendo en los últimos años".

De la Torre, tras ser preguntado por los periodistas, ha hecho un recorrido histórico y ha incidido en que "se sigue trabajando en ello, dentro de las dificultades que tiene, que ha habido momentos en que la Junta de Andalucía, por ejemplo, no quería ni hablar de este tema".

Además, ha dicho que le gustaría que este asunto "tenga el máximo consenso" y "tener avances que permitan visualizar las cosas, hay que verlas para entenderlas bien, dibujadas de una manera fiel y real", ha explicado.

De la Torre ha incidido en que "el camino no ha sido fácil, pero hemos mantenido siempre la idea y, mientras tanto, nadie podrá negar que toda la parte baja, que estaban unos grafitis no muy acertados, ha mejorado, que hay unos jardicitos en los muros que están prosperando y dejando esa zona baja claramente mejorada".

En cuanto a la zona alta también, "nos queda la intermedia, que es la de la plaza-puente, y luego la zona de Rosaleda, que estará un poco ligada también a las necesidades respecto del estadio". "Esos estudios que estamos haciendo ahora de cara a Rosaleda nos dirán hasta qué punto es necesario o no ocupar, de una manera compatible con todos los temas ambientales, parte del cauce".

"No hemos dejado de tener en la agenda de la ciudad este proyecto en los términos moderados a los cuales me he referido", ha defendido De la Torre, quien, preguntado, en concreto, sobre si en este mandato confía en que habrá alguna actuación en el río o plazos para que se apruebe el plan especial, ha insistido en que "las cosas no dependen solo de nosotros, hay unos plazos".

"Espero que podamos avanzar. Luego, aparte de que tengamos los proyectos definidos y autorizados, tenemos que tener la financiación necesaria, y para eso hace falta sus recursos, y que también se encuentren y se colabore".

Por último, ha afirmado que "sé que todo lo que suene a embovedar un río no está bien visto, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, por lo tanto, hay que hacer las cosas muy bien, muy claras", añadiendo que "no es un río, es un pedacito pequeño, para conectar el centro histórico con el barrio de la Trinidad", ha concluido.