Torremolinos (Málaga) se postula en Fitur como sede de grandes eventos de ocio y festivales de calidad

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad malagueña de Torremolinos se ha postulado este viernes en Fitur como sede de grandes eventos de ocio y festivales calidad.

Así, en el marco de esta feria, se han presentado festivales musicales como el Canela Party, Puro Latino o This is T, y eventos y actividades de ocio como el Komando Bike Festival, Costa del Sol Tatoo Convention o el nuevo parque Mortadelo y Filemón. "Unas iniciativas que convierten a Torremolinos en atractivo turístico y que contribuyen a la desestacionalización", han destacado.

El festival de música Canela Party "es el único festival del mundo donde las bandas vienen a ver al público", han señalado, apuntando que se celebrará del 21 al 24 de agosto en el Recinto Ferial de Torremolinos.

Este año pasarán por su escenario bandas y artistas como Big Thief, Adiós Amores, Amigas íntimas, Cala Vento, Crack Cloud, Curtis Harding, La Culpa, Dame Area o Finale, entre muchos otros. Durante los días del festival también tendrá lugar la Fiesta de Disfraces, que se ha convertido ya en seña de identidad del evento. Las entradas ya se pueden adquirir, desde 80 euros, en https://www.wegow.com/es/compra/canela-party.

La tercera edición de Puro Latino Torremolinos Fest se celebrará el 19 y 20 de julio de 2024. La organización ha revelado el nombre se su primer artista en el cartel de este año: Saiko. Según la organización, promete superar las 60.000 personas de público que alcanzó en su edición anterior. Las entradas para el festival ya se pueden adquirir, desde 75 euros, en https://purolatino.es/torremolinos/entradas/

'This is T' ha sido otra de las presentaciones en Fitur. Esta iniciativa une el concepto de festival y club en un mismo espacio. El festival, que nació en el 2018, ha contado con la presencia de artistas internacionales como Carl Cox, Marco Carola, Loco Dice, Michael Bibi y The Martinez Brothers. Además, tiene un retorno económico directo de más 7 millones de euros en la zona. La última edición fue el pasado 25 de diciembre de 2023.

"This is T conforma una programación completa durante todo el año, que es un reclamo para la gente joven, y Torremolinos siempre va a estar del lado de aquellas iniciativas serias y responsables que contribuyan a mejorar la calidad del ocio en nuestra ciudad", ha explicado el concejal de Eventos, José Manuel Ruiz Rivas, durante la presentación.

El Komando Bike Festival, organizado por Motoclub Komando Amimoto con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos, es una de las apuestas más fuertes de ocio en el municipio. Este 2024 se cumplen doce ediciones de este evento que se celebrará del 11 al 13 de octubre en el Palacio de Congresos de Torremolinos y que para presidente del club, Juan Antonio Úbeda, "este año promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de las dos ruedas".

El festival contará con diversas actividades como conciertos en directo con destacadas bandas de música, un salón de la moto, exhibiciones o una ruta mototurística entre otras. Además, llevará a cabo una doble acción benéfica con el objetivo de recaudar fondos para donar a una ONG.

Tras el éxito de la primera edición del Costa del Sol Tattoo Convention, este año se celebrará la segunda. Será del 13 al 15 de septiembre en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias de Torremolinos. La organizadora del evento, Mariló Fernández, ha anunciado que este año volverá a tener un carácter solidario en apoyo a afectados por cáncer de mama.

"Apostamos por que la convención sea un punto de encuentro para los amantes de la profesión del tatuaje, piercing y el arte en general, albergando varias vertientes del arte urbano", ha comentado la organizadora, que también ha explicado que este evento crea "un ambiente propicio donde los profesionales asisten a mostrar su trabajo y concursar en las jornadas al final de cada día, en las distintas modalidades ofertadas".

Los amantes del arte y los tatuajes podrán compartir en esta edición experiencias, conocimiento, compra de material e información, además de disfrutar de exposiciones y actividades de baile, concursos y actividades para fomentar la integración de los jóvenes en este evento, donde podrán participar grandes y pequeños.

Por otro lado, el festival internacional Rockin' Race Jamboree se ha presentado en Fitur. Este año se celebrará su 30 edición a la que se prevé que asistan cerca de 40.000 personas, el doble que el pasado año. Del 31 de enero al 4 de febrero la ciudad se convertirá un año más en la capital mundial del rock&roll con un total de 42 bandas que con este evento de ocio y cultura.

El Auditorio Municipal Príncipe de Asturias acogerá los concierto en horario de 20.00 a 04.00 horas. La Plaza del Remo será escenario de las actuaciones el día 3 de febrero, de 12.00 a 18.00 horas y el día 4 de 12.00 a 16.00 horas. Asimismo, en esta misma plaza, se celebrará el día 3 de 11.00 a 16.00 horas, el 'Classics on wheels Costa del Sol'. Contará también con música y food trucks.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha destacado durante la presentación que "el Rockin se ha convertido en el universo particular de Torremolinos, en el primer gran evento internacional del año de nuestra ciudad, y sigue siendo la clave para que en este paraíso deje de haber temporada alta y temporada baja".