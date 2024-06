La UMA reconoce la excelencia científica a través de la segunda edición de los Premios de Investigación

MÁLAGA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Reconocer la excelencia en materia de investigación, divulgación y transferencia del conocimiento es el objetivo de los II Premios de Investigación de la Universidad de Málaga (UMA), cuyo acto de entrega se llevó a cabo este pasado jueves en el Rectorado y que ha distinguido a seis científicos de la UMA, brillantes en cada una de sus áreas.

La ceremonia ha estado presidida por el rector, Teodomiro López, acompañado por los vicerrectores de Investigación y Divulgación Científica, Antonio Morales, y de Transferencia, Empresa y Transformación Digital, Enrique Márquez.

El rector afirmó que "estos premios reconocen el esfuerzo por sacar la excelencia de la investigación a la calle y por llevar el nombre de la UMA a todo el mundo" y, además, destacó la "importancia" de visibilizar el trabajo que exige la carrera científica a través de la divulgación, así como la necesidad de hacer partícipe a la sociedad en los resultados que genera.

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

El Premio de la Universidad de Málaga a la Transferencia del Conocimiento, dotado con 2.000 euros, ha recaído en la catedrática de Traducción e Interpretación Gloria Corpas Pastor.

Según el acta del jurado, compuesto por expertos de distintas universidades españolas, la candidata "compagina sobresalientemente su actividad en transferencia con una excelente producción científica, que sirve de base para el desarrollo de los resultados de carácter tecnológico que ha obtenido".

El galardón también reconoce "su magnífica trayectoria nacional e internacional en el ámbito de la transferencia de conocimiento, con resultados tangibles que están siendo empleados por profesionales del campo de la traducción y la interpretación, lo que convierte a la candidata en un ejemplo de transferencia en el campo de las Humanidades".

Gloria Corpas se mostró "muy agradecida" con el premio, que dedicó "a todos los equipos de investigadores que me han acompañado". En especial, habló de las mujeres investigadoras, "las que me han precedido, mis coetáneas y las que nos seguirán", e hizo hincapié en la importancia de la transferencia, "ya que gracias a ella se devuelve a la sociedad todo lo que nos ha dado y es lo más humano que existe, puesto que significa cuidar a los demás".

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Por su parte, el Premio de la Universidad de Málaga a la Divulgación Científica, dotado asimismo con 2.000 euros, ha recaído en el profesor de Biología Celular (Área de Genética) Enrique Viguera Mínguez, por la iniciativa 'Encuentros con la Ciencia'.

El jurado reconoce la labor de este investigador y de su grupo "por el trabajo continuado que vienen realizando a través de este proyecto desde 2004, por su capacidad para incluir contenidos científicos en festivales que, a priori, están enfocados a públicos alejados de la ciencia, como el Festival de Cine de Málaga".

También valora el tipo de formatos empleados para divulgar (charlas, cinefórums y exposiciones), enfocados a un público amplio y de distintas edades.

En las palabras que dirigió al público al recoger el galardón, Viguera hizo un repaso a la trayectoria del ciclo Encuentros con la Ciencia, que ha conseguido colaboraciones de insignes científicos, como Margarita Salas o Mariano Barbacid, así como llevar una exposición sobre el Alzheimer a Santiago de Compostela, con la asistencia de la reina Sofía.

A juicio de Enrique Viguera, la divulgación "es primordial para dar a conocer lo que se hace en el laboratorio o en las aulas"; por ello valoró especialmente la característica de este premio.

En este apartado se han concedido dos accésits, que han sido para Ana Grande Pérez, catedrática de Biología Celular, área de Genética, por el proyecto 'Como tú' y para Belén Gago Calderón, profesora de Fisiología Humana, por las actividades de 'Explorando el cuerpo humano'. Ha recogido su premio la directora del Departamento, María García.

Ambas ensalzaron la importancia de la divulgación científica. Así, Ana Grande señaló que su proyecto "promueve la divulgación y la ugualdad", mientras que García mostró su agradecimiento por la financiación que recibe el proyecto premiado.

En este acto también se ha distinguido a la Investigación en Excelencia, cuyo premio --de 2.000 euros-- ha recaído en el catedrático de Microbiología Diego Romero Hinojosa, por el trabajo publicado en la revista 'Nature Microbiology' que llevó por título 'Bacillus subtilis biofilm matrix components target seed oil bodies to promote growth and anti-fungal resistance in melon'.

Así, agradeció al jurado, compuesto por expertos de tres universidades españolas, el hecho de que haya premiado "un trabajo muy largo cuyo éxito final fue la publicación en Nature".

El catedrático y su equipo ha realizado sus labores de investigación a lo largo de la última década en coordinación con tres grupos de científicos procedentes de universidades europeas y americanas.

También ha recibido prestigiosas ayudas procedentes de instituciones internacionales. En este apartado de Investigación en Excelencia se ha concedido un accésit, que ha ido a parar al trabajo 'A Perspective on Time Toward Wireless6G', publicado en la revista 'Proceedings of the IEEE' y firmado por varias autoras, entre ellas Beatriz Soret, investigadora senior Beatriz Galindo en el campo de Ingeniería de Comunicaciones.

Ha recogido la distinción en su lugar Gerardo Gómez Paredes, coordinador de la Unidad de Comunicaciones y Procesado de Señal del Instituto Telma, que consideró este reconocimiento como "un revulsivo para los investigadores".

Todos los premiados coincidieron en presentar la investigación como "un esfuerzo colectivo, como el resultado del trabajo en equipo". De igual modo, recordaron que la transferencia, al igual que la divulgación, ya no es una opción, sino una obligación y parte fundamental para desarrollar una I+D de calidad, en cualquier área de conocimiento.

"La Universidad no puede permanecer ajena a lo que la sociedad demanda", manifestaron, al tiempo que insistieron en el papel "tan importante que juega la divulgación para llevar la ciencia a ciudadanía".