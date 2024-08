UPA y COAG Málaga valoran las ayudas de Diputación al sector agrario y ganadero de la provincia

MÁLAGA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPA y COAG Málaga han valorado las ayuda y el "esfuerzo económico" de la Diputación Provincial al sector agrario y ganadero de la provincia en "un momento delicado".

Así, desde UPA Málaga han destacado "el esfuerzo económico que, un año más, vuelve a hacer la Diputación al presupuestar cinco millones de euros para ayudas a los agricultores y ganaderos malagueños en un momento delicado como el actual, con la sequía aún afectando nuestras rentas y los bajos precios en origen que recibimos por las producciones".

Además, "aunque en convocatorias anteriores el presupuesto fue superior", el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, ha confiado en que "esos cinco millones se incrementen con posibles reinantes de tesorería otros 2,5 millones más".

"Valoramos la apuesta de la Diputación Provincial de Málaga por los agricultores y ganaderos de nuestra tierra. Y, sobre todo, destacamos la predisposición de la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, que en todas las reuniones que hemos mantenido se ha mostrado abierta a nuestros planteamientos y muy receptiva", ha añadido.

Ha recordado, en este punto en un comunicado, que se trata de unas ayudas cuya que permitirán a los agricultores y ganaderos malagueños, cuyos ingresos por la actividad en el campo superen el 50% del total, "acogerse a un dinero muy necesario en la actualidad".

El secretario general de UPA Málaga ha destacado, entre las ayudas previstas, "el gasto en compra de agua para el ganado, una medida que hemos reclamado en años anteriores debido a la critica situación que atraviesan, especialmente, nuestros ganaderos".

No obstante, Moscoso ha anunciado la presentación de "medidas para mejorar las próximas convocatorias, como por ejemplo la aprobación de la ayuda para aquellos jóvenes agricultores y ganaderos que den el relevo a sus padres y que no puedan alcanzar ese requisito del 50% de ingresos procedentes de la actividad agraria al no tener renta anterior".

"La Diputación de Málaga siempre va a encontrar a UPA en todo lo que beneficie a los pequeños y medianos agricultores de nuestra provincia, a la agricultura familiar y profesional. Estas ayudas van en esa línea y sirven de complemento económico en un momento delicado. Pero todo es mejorable y con esa disposición nos sentaremos en las próximas reuniones para mejorar una convocatoria única en Andalucía. Y, por supuesto, los técnicos en nuestras oficinas de Málaga, Antequera, Ronda y Vélez-Málaga comenzarán a tramitar las ayudas desde ya", ha concluido Moscoso.

COAG

Por su parte, también la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Málaga ha valorado la publicación de una nueva convocatoria de ayudas y han agradecido "el esfuerzo" que hace la Diputación Provincial de Málaga, "y especialmente su presidente, Francisco Salado, y la diputada del área, Esperanza González, para apoyar económicamente a los agricultores y ganaderos que peor lo están pasando".

El secretario provincial de COAG Málaga, Antonio Rodríguez, ha destacado que esta nueva línea de ayudas "presenta cambios positivos en cuanto a los requisitos de acceso respecto a otras convocatorias".

Entre otros, ha dictado que se prioriza a los agricultores y ganaderos cuya renta proviene al menos en el 50% de la actividad agraria, "lo que nos asegura que ese dinero va en auxilio de aquellos profesionales que no tienen otras rentas y que, en situaciones de crisis, se ven obligados a cerrar sus explotaciones, y no la perciban, por ejemplo, como ha ocurrido en otras convocatorias, dueños de hoteles con solo media hectárea de olivos".

Otro de los requisitos bien recibidos por COAG Málaga es la continuidad de que no puedan optar a las ayudas quienes las hayan obtenido en anteriores convocatorias, "por lo que se garantiza que todos los profesionales del sector podrán acceder a la misma en algún momento".

"Somos conscientes --ha afirmado el responsable de COAG Málaga--, que hay cosas que mejorar, pero queremos destacar que la Diputación es receptiva a las propuestas de rectificación de las organizaciones agrarias, con las que mantiene reuniones cada vez que es necesario", ha concluido.

La Diputación de Málaga abre este martes el plazo de presentación de solicitudes para acogerse a la convocatoria de ayudas, dotada con cinco millones de euros, para apoyar al sector agroalimentario, agrícola, ganadero y pesquero de la provincia ante la grave situación que atraviesa. Las solicitudes, por parte de empresas y autónomos, pueden presentarse hasta las 09.00 horas del 28 de agosto.