Valero augura que Andalucía será "pieza clave" para que el Frente Amplio sea "la llave del futuro" en España tras el 29N

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) - El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía y candidato referente de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, ha augurado este lunes que la comunidad autónoma andaluza será "pieza clave" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre para que el Frente Amplio sea "la llave del futuro de este país".

Así lo ha proclamado el dirigente de IU en una rueda de prensa en Málaga en la que ha reivindicado las "muchas ganas, fuerza y mucha gente" que hay en torno al Frente Amplio "dispuesta a dar la batalla por este país" y "por la esperanza de las capas populares".

Valero ha defendido que IU es "parte fundamental" de ese Frente Amplio, en tanto que es "una organización implantada en el conjunto y hasta el último rincón de este país", por lo que aporta "arraigo territorial, experiencia y una larga tradición de lucha social" que ponen "al servicio del Frente Amplio y, por lo tanto, de las esperanzas de la gente", de quienes "están movilizándose por la sanidad, por la educación, por mejoras laborales", ha añadido.

De este modo, ha reivindicado que, para la cita del 29 de noviembre, "es pieza clave la izquierda andaluza para que el Frente Amplio por Andalucía sea la llave del futuro de este país", y ha valorado que IU se integre en la que ha definido como la "candidatura de las capas populares andaluzas", y la que "quiere hacer protagonista a Andalucía en las transformaciones de este país".

De esta manera, Valero ha proclamado que "el Frente Amplio por Andalucía es la alternativa a los recortes que está haciendo el Partido Popular" en esta comunidad, y ha advertido de que "el modelo de recorte, de privatizaciones de la sanidad y de especulación con la vivienda que el PP está llevando a efecto desde el Gobierno andaluz es lo que quiere llevar al Consejo de Ministros en caso de que tengan mayoría".

"Pero desde el Frente Amplio Por Andalucía estamos preparados para dar la batalla y para evitar que eso sea así", ha avisado Valero, que en esa línea ha defendido que "desde Andalucía se puede gestar y preparar la alternativa de país, en este caso en beneficio de las capas populares y del pueblo andaluz".

El dirigente de IU se ha declarado "convencido de que hay una mayoría social que necesita una izquierda valiente", y ha señalado que "el Frente Amplio Por Andalucía está dispuesto a darle voz a esa mayoría social que quiere una izquierda valiente". "Estamos organizados, tenemos propuestas, tenemos un proyecto de país y, sobre todo, tenemos los pies en la tierra", ha añadido.

Valero se ha comprometido así a que desde el Frente Amplio se defienda "una Andalucía en la construcción de un país que se ponga al servicio de la mayoría y no de los privilegios de unos pocos, como pretende hacer el Partido Popular de la mano de la ultraderecha", y ha sostenido que "Andalucía no puede ser en este proceso un territorio resignado", sino que "tiene que ser la pieza clave para que el Frente Amplio sea la llave del futuro de este país" y del "cambio que necesita" España, que "también se construye desde los barrios, desde los centros de trabajo, desde los pueblos de Andalucía", ha abundado.

De esta manera, el candidato de IU ha hecho "un llamamiento a las capas populares, a los trabajadores andaluces", desde la premisa de que "el 11 de noviembre --día de la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios-- hay que llenar las calles, y el 29 de noviembre hay que llenar las urnas".

"El 11 de noviembre empieza el cambio para este país que hoy tiene la amenaza en el horizonte que hay que desterrar de retroceder 50 años, y de que se sacrifiquen nuestras libertades y derechos", ha manifestado Valero antes de concluir advirtiendo de que los "sacrificios" que pide el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se los "está pidiendo también al pueblo andaluz".