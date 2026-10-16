Podemos lamenta la respuesta "negativa" de partidos de Por Andalucía para propiciar una "candidatura unitaria" el 29N

Archivo - La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, en el Encuentro Municipalista de Podemos Andalucía, junto a la secretaria general de Podemos Ione Belarra; y el secretario de Políticas Municipales y concejal en Málaga, Nico Sguiglia. (Foto de - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía se ha quedado fuera de la candidatura que, bajo el nombre de 'Frente Amplio Por Andalucía', aglutinará a Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo en las elecciones generales del 29 de noviembre, pese a llevar "tres días planteando a la mesa de partidos de Por Andalucía tener una reunión urgente para llegar a un acuerdo en el marco" de dicha coalición de cara a esos comicios.

Así lo han apuntado este viernes a Europa Press fuentes de Podemos Andalucía, que han lamentado que "la respuesta" a dicha solicitud de reunión de la mesa de partidos de Por Andalucía --la coalición con la que el partido 'morado' e IU concurrieron junto a otras formaciones de izquierda a las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo-- "fue negativa".

Este viernes por la tarde, último día de plazo para el registro de coaliciones electorales de cara a los comicios del 29 de noviembre, Izquierda Unida de Andalucía, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo han anunciado que concurrirán en coalición a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre con una candidatura que en la comunidad autónoma andaluza adoptará el nombre de 'Frente Amplio Por Andalucía'.

De esta manera, en relación a los recientes comicios andaluces del 17 de mayo, en el 'Frente Amplio Por Andalucía' repiten como socios de coalición IU, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo, mientras que quedan fuera Podemos Andalucía, Alternativa Republicana y Alianza Verde.

Desde Podemos Andalucía han apuntado que les "sorprende" este "movimiento que excluye la posibilidad de una candidatura unitaria en Andalucía".

Las fuentes consultadas agregan que la "predisposición" en Podemos Andalucía "ha sido absoluta a llegar a un acuerdo", y así lo han "explicitado en comunicaciones directas con la mesa de partidos, notas de prensa, declaraciones a medios y redes sociales", concluyen.