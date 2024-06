Valero: "Hay que apostar con valentía frente a la emergencia climática por una transición ecosocial"

MÁLAGA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar y coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha incidido este miércoles, en el Día Mundial del Medio Ambiente, en que "no hay un capitalismo verde posible para Europa, hay que apostar con valentía frente a la emergencia climática por una transición ecosocial" y ha abogado, entre otros, por un pacto ecosocial, una industrialización verde de la economía y la declaración de la emergencia climática a nivel europeo.

Así lo ha señalado Valero, que junto a la candidata de Sumar a las Elecciones Europeas Eva García Sempere han participado en Málaga en una jornada de información a la comunidad universitaria sobre las propuestas de Sumar para las elecciones Europeas.

Valero ha advertido de que "el capitalismo es incompatible con la vida, es incompatible con la biodiversidad y como dicen nuestros jóvenes, solo tenemos un planeta y se está agotando".

En este punto, ha planteado que la legislatura que comienza en Europa "tiene que servir para un pacto ecosocial, en favor de las mayorías sociales, en favor de la protección de nuestro medio natural y que aborde la transición ecosocial que necesita de financiación".

Al respecto, ha dicho que "esa financiación evidentemente tiene que provenir de quienes más están contaminando". "Queremos una fiscalidad justa y verde para que paguen las empresas petroleras, energéticas, constructoras que son quienes más contaminan", ha apostillado.

Por otro lado, ha continuado, "esa transición se tiene que dar con empleo de calidad", apostando por "propiciar una industrialización verde de nuestra economía que genere empleo de calidad con reducción de la jornada laboral". "Andalucía es de las regiones más beneficiadas en Europa de esa diversificación económica con industrialización verde", ha añadido.

De igual modo, ha incidido en que "es clave" abordar la situación de emergencia climática "declarando la emergencia climática a nivel europeo para afrontar con medidas urgentes las olas de calor que ya están aconteciendo en nuestro país y que ya hemos sufrido en veranos anteriores".

Por último, ha dicho que "hay que proteger lo mejor de nuestro patrimonio natural en todas las instancias, también judiciales", por lo que "contemplamos introducir el delito de ecocidio en la corte penal internacional para que el patrimonio natural como Doñana como el Mar Menor esté con las máximas garantías de protección ante situaciones, como sabemos, absolutamente desastrosas para su supervivencia".

Por su parte, la candidata de Sumar a las Elecciones Europeas, Eva García Sempere, ha valorado también que la juventud "ha sido punta de lanza y desde luego en las cuestiones de lucha contra el cambio climático y defensa del medio ambiente y la biodiversidad no se ha quedado atrás".

Ha destacado que la candidatura de Sumar "recogemos esa fantástica tradición de la juventud española luchando por nuestro futuro y por recordarnos constantemente que no hay un planeta B".

"La lucha contra el cambio climático, la lucha por la preservación de la biodiversidad de nuestros ríos y nuestras masas de agua, no solo es una lucha por tener un futuro, sino que también es la lucha por tener una salud en el presente", tanto física como mental.

Ha insistido en que "la lucha contra el cambio climático, la lucha por un mejor medio ambiente y dejar un futuro a las siguientes generaciones es algo que tenemos incorporado de manera natural y transversal en todo el programa", ha destacado.

MEDIDAS

Entre otras medidas, ha citado el nuevo pacto ecosocial: "El pacto verde no ha sido suficiente porque no cierra la brecha y porque no pagan los desmanes del cambio climático aquellos que lo han provocado, las grandes petroleras, las grandes energéticas y eso tiene que hacerse a través de una fiscalidad verde y una fiscalidad verdaderamente justa".

"Esa fiscalidad debe pagar este nuevo pacto ecosocial que permita transitar a nuestro modelo productivo hacia un contexto mucho más adecuado al que tenemos ahora mismo a consecuencia del cambio climático pero también cerrando la brecha social", ha abundado.

Al respecto, ha puesto como ejemplo que "no es la misma vulnerabilidad la de los barrios pobres ante las olas de calor, por poner un ejemplo, que la de los barrios con rentas más altas" y, en este sentido, ha cuestionado a la cabeza de lista del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, "qué va a hacer con el escudo social; se va a prorrogar esa prohibición de los cortes de suministros energéticos", ya que "la pobreza energética también es una necesidad que tenemos que enfrentar dentro de esta crisis ecosocial".

La segunda medida que ha citado es la declaración de la emergencia climática, "que permita frenar, cortar el paso, a esas querencias negacionistas que tiene la derecha y que tiene la extrema derecha". "Que ningún gobierno pueda abrazar el negacionismo climático e impedir la lucha contra el mayor reto civilizatorio que tenemos en estos momentos".

Por último, también ha aludido a que "la necesidad de apostar porque la ley de restauración de naturaleza se cumpla en todos sus términos y tenga la ambición suficiente", ha concluido.