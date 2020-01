Valero (IU) cree que cambiar la imagen corporativa de la Junta de Andalucía "no es la prioridad"

Publicado 30/01/2020 13:34:36 CET

MÁLAGA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha afirmado este jueves sobre el cambio de la imagen corporativa de la Junta de Andalucía que "no es la prioridad en nuestra tierra gastarse dinero en cambiar los logos en las salas de los hospitales, de las carpetas de los colegios, de los membretes de innumerables edificios públicos cuando tenemos tantísimas carencias y recortes en los servicios públicos".

"Las prioridades del Gobierno andaluz son estéticas y eso va en contra de unas necesidades que se dejan por cubrir por gastarse dinero en esto", ha resaltado Valero ante las preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa en Málaga.

El líder de IU ha considerado que este cambio de imagen "no es lo que necesitan los andaluces: gastarse dinero en eso", a lo que ha añadido que "si fuese una empresa privada pues evidentemente que haga los cambios de imagen que necesite para aumentar su cuota de mercado, pero si estamos hablando de una administración pública que invierta en lo que verdaderamente es necesario y no en esto que es una cosa, a mi juicio, superflua".

"Con este Gobierno andaluz, Andalucía y los intereses de Andalucía están mucho más lejos de las prioridades de Madrid por parte del Gobierno andaluz", ha indicado Valero, que ha asegurado que la Junta "está desviando la atención de los problemas reales que este Gobierno central sí quiere acometer".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno andaluz introduce Andalucía, "ese significante, en debates estériles intentando emborronarlo con el conflicto catalán", en referencia al anuncio el pasado martes del presidente andaluz, Juanma Moreno, de abrir una Delegación de la Junta en Barcelona para respaldar la cultura andaluza en Cataluña y abrir una línea para atraer a los empresarios catalanes que buscan nuevos territorios para invertir ante el independentismo catalán.

"Andalucía no está bien defendida por este Gobierno andaluz porque no está atendiendo a sus prioridades y la agenda andaluza, que tiene que estar en el Gobierno central, no la está poniendo", ha lamentado Valero, que ha añadido que la Junta está "intentando hacer de Andalucía un ejercicio de hacer de oposición a un Gobierno central en lugar de priorizar sus intereses y las medidas y las agendas que necesita".

CASAS DE APUESTAS

Por otro lado, respecto al compromiso del Ministerio de Consumo de combatir las casas de apuestas, Valero ha subrayado que "es una prioridad absoluta" para el ministro Alberto Garzón. "Es cierto que va a tener que establecer una serie de normativas que tiene su tiempo y su desarrollo; también es cierto que es su prioridad", ha incidido.

"Es una lacra sobre la cual muchos alcaldes nuestros en municipios han intentado mediante normativa acometer y no han podido tomar medidas contundentes más allá de algunas de escaso recorrido para frenar a esta lacra", ha explicado. "Tenemos a los jóvenes en los barrios populares enganchados a una ludopatía que está destrozando sus vidas y sus familias", ha alertado.

Por ello, ha remarcado que "en este campo este Gobierno central va a dar pasos contundentes, firmes, y en lo que respecta a este ministerio, probablemente sea de las primeras medidas que veamos que se aprueban porque así nos lo ha anunciado y porque era antes una de nuestras principales preocupaciones en materia de consumo por el efecto que está teniendo en las vidas de los barrios populares".