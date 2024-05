Valero: "Sumar es la coalición que va a cambiar el rumbo de Europa, frente a la coalición del odio"

MÁLAGA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar en el Congreso y coordinador andaluz de Izquierda Unida, Toni Valero, que ha advertido de que en las próximas elecciones europeas "está en juego lo fundamental: la democracia, los derechos sociales y ambientales y la paz", por eso ha dicho que Sumar es "la coalición que va a cambiar el rumbo de Europa, frente a la coalición del odio".

"Estamos en una encrucijada entre la ley de la selva o la comunidad", ha asegurado Valero en un acto de la candidatura de Sumar con motivo del inicio de la campaña de las elecciones europeas, celebrado este jueves en Málaga capital, en el que han participado, entre otras, la candidata Eva García Sempere.

Según el diputado de Sumar, "la Unión Europea está sometida a una policrisis, una crisis civilizatoria, con una Europa cada vez más débil, con menos capacidad para mantener su primacía económica en el sistema internacional, sometida a una crisis geopolítica que atenta contra la paz y que sufre una crisis ambiental y que ataca a la migración".

En este contexto, Valero ha advertido del peligro que entraña "la coalición de la ultraderecha con la derecha tradicional, la coalición del odio: el odio a las mujeres, a los migrantes y a la clase trabajadora; la que se alinea con los grandes fondos de inversión y ondea la bandera del militarismo y la guerra".

"Es la derecha del salvaje oeste y el imperialismo que se aprovecha del miedo que genera el neoliberalismo para prometer una falsa protección cuando, en realidad, está destruyendo los servicios y las pensiones públicas, cuando sólo defienden a los intereses de las élites que dicen combatir", ha apuntado.

Por contra, ha asegurado que "Sumar se enmarca en la coalición que va a cambiar el rumbo en Europa, la ecológica, social, feminista, de la clases trabajadora, de los servicios públicos, de los derechos humanos y de la paz". Sumar es la voluntad de cambiar nuestro país y, para poder seguir cambiando nuestro país, tenemos que ganar en Europa", ha defendido Valero.

La candidata a las elecciones europeas Eva García Sempere, pro su parte, ha lanzado un mensaje contra el negacionismo climático del PP y Vox. "Se pueden subir a un tractor y decir que defienden el campo, pero si no defienden medidas contra el cambio climático y las producciones que están en riesgo hoy, si no adaptamos nuestros cultivos a la realidad hídrica de la sequía, no están defendiendo el campo", ha dicho.

En este sentido, ha incidido en que "cuando proponemos defender a los agricultores frente a las grandes multinacionales y fijar mediante leyes precios justos, PP y Vox votan en contra".

García Sempere ha sostenido que "PP y Vox aplican otros negacionismos como el del feminismo o los derechos LGTBI y el negacionismo de los derechos humanos, con la política de criminalización y rechazo de las personas migrantes, menores incluidos. Y ponen en riesgo a Europa imponiendo guerras que no hemos elegido, porque defienden los intereses de los señores de la guerra".

Sempere ha destacado el papel del malagueño Manu Pineda como eurodiputado durante los últimos cinco años y actual candidato número 4; "ha defendido la paz y los derechos humanos, una política agraria justa, un transporte público sostenible y ha estado al lado de los trabajadores y las trabajadoras en todos los conflictos laborales".

"Sumar aglutina sensibilidades diferentes pero objetivos compartidos: acabar con el fascismo, con quienes quieren acabar con nuestros derechos y con la Europa de los trabajadores", ha concluido Sempere.