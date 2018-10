Vecinos de Teba (Málaga) se encierran en la iglesia para protestar por la no declaración de zona catastrófica

Actualizado 27/10/2018 19:24:48 CET

TEBA (MÁLAGA), 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Teba (Málaga) se han concentrado en la tarde de este sábado en el interior de la iglesia del municipio para protestar por la decisión del Gobierno de no declarar a la localidad como zona catastrófica tras las lluvias que han causado millones de euros en daños en distintos pueblos de la provincia y mantendrán este encierro "hasta que los representantes consideren que es momento de ayudarnos".

Así lo ha recalcado el alcalde de Teba, Cristóbal-Miguel Corral Maldonado, que ha explicado que "no podemos esperar seis días a que un gabinete decida" y ha resaltado que los técnicos han valorado daños "más de cuatro veces el presupuesto del Ayuntamiento".

El Ayuntamiento de Teba, con unanimidad de todos los grupos políticos, ha citado a los vecinos a las 17.00 horas de este sábado en la iglesia para explicar la situación a la que se enfrenta el municipio, las acciones a realizar y cómo se va a organizar el pueblo.

"Se me cae la cara de vergüenza de darle esperanza al pueblo. Me arrepiento. Es una tomadura de pelo para la gente que ha dejado su trabajo para estar aquí hasta las doce de la noche; diciéndole que el Consejo de Ministros va ayudar. Ahora somos máquinas electorales y no podemos permitirlo", ha lamentado el alcalde.

El regidor ha asegurado que "cómo pueblo hemos respondido, lo que falta es que no tiren por el sumidero nuestra esperanza", ya que no han tenido "la oportunidad de que venga nadie, hemos estado solos batallando, quitando barro y prestando ayuda. Una semana después nos plantamos. Continuaremos trabajando pero queremos una respuesta", ha aseverado.

"No podemos ser un marco electoral, nos importa poco las elecciones. Necesitamos cobertura económica y jurídica de todo, desde el Ayuntamiento y el voluntariado no se pueden asumir los 15 millones", ha señalado.

Asimismo ha valorado que "la Junta y la Diputación nos han dado respuesta, más o menos, pero no consentimos la respuesta del Estado. Este es el inicio de lo que sea, nos vamos a plantar como pueblo. El único objetivo es hacer saber que a Teba se respeta, no vamos a frenar, vamos a resistir porque hay unidad y pueblo.

"Vamos a luchar por cada uno de los tebeos. Hoy iniciamos el encierro, una lucha colectiva que no vamos a acabar hasta que Teba tenga lo que se merece", ha finalizado.