A la venta en el portal todocoleccion la muñequera y el cinturón de Freddie Mercury

Publicado 06/10/2018 12:03:32 CET

El líder de Queen usó estas prendas en varios conciertos de sus giras en Londres, en 1982 y 1984

MÁLAGA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios de los objetos personales del cantante Freddie Mercury, entre los que se encuentran la muñequera usada en conciertos que ofreció Queen en su gira 'Hot Space' de 1982 y el cinturón en su gira 'The Works', de 1984; han sido puestos a la venta en el portal malagueño todocoleccion.net por un valor de 6.800 euros cada uno.

Apenas un mes después del aniversario de su nacimiento (hace 72 años) la Web de compraventa y subastas todocoleccion.net recuerda así a este mito de la música popular que eligió estas prendas para algunos de sus conciertos.

En concreto, usó la muñequera en el 'Live at the Bowl', en Milton Keynes, el 5 de junio de 1982; concierto publicado en vinilo, CD y DVD años después, lo cual permitió su popularización. El cinturón, por su parte, lo llevó puesto el día de su 35 cumpleaños --el 5 de septiembre de 1984-- en el Wembley Area, según han explicado a Europa Press.

Ambas prendas pertenecen a Francisco Sánchez Gimenez, un vendedor de todocoleccion (experto en detectar la autenticidad de las firmas del grupo) que las adquirió a través de un coleccionista alemán, después de que la familia de su primer propietario --un coleccionista británico-- pusiera en venta, tras su muerte, su colección de ropa usada en las giras de la banda británica.

Según ha indicado, dicho coleccionista poseía ropa usada de Freddie Mercury que ganó en las Queen Conventions, unas convenciones del club de fans que se realizan una vez al año y "que ponen a subasta memorabilia del grupo".

Entre su colección había camisetas, muñequeras de distintas giras, dos cinturones de color negro y rojo, camisetas de Brian May y, "creo recordar, una corbata de John Deacon y autógrafos", ha afirmado.

Sánchez dispone de casi una veintena de artículos puestos en venta en todocoleccion entre pósters, camisetas y discos de la banda; así como autógrafos de artistas internacionales como Mariah Carey, Lise Meitner, Whitney Houston.

"Para mí, es difícil deshacerme de la colección que poseo y que inicié cuando tenía 20 años. Entonces estaba soltero y no me importaba gastar en coleccionar cosas de la banda", explica, al tiempo que añade: "mi situación personal ha cambiado, estoy casado y tengo una hija, por lo que necesito liquidez para adquirir una propiedad". "No puedo tenerlo todo", ha lamentado.