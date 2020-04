El vicepresidente de la FAMP (PP) critica la "deslealtad" de diputaciones del PSOE al comprar mascarillas

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga) y vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Joaquín Villanova (PP), ha denunciado este miércoles la "deslealtad" con la que han actuado los responsables de las diputaciones andaluzas gobernadas por el PSOE en Andalucía, tras haber suscrito un convenio para la adquisición de mascarillas "sin contar con las instituciones provinciales" gobernadas por otros partidos, caso de Málaga y Almería.

Así, ha lamentado este "sectarismo" y ha instado a todos los presidentes de las diputaciones de Andalucía a que trabajen juntos, "contando con todos los alcaldes y entidades locales y aprovechando los canales de participación existentes como la FAMP o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".

El regidor 'popular' ha hecho estas declaraciones tras tener conocimiento de la firma de un convenio por parte de las diputaciones provinciales de Jaén, Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva para la compra de hasta un millón de mascarillas sanitarias, "dejando fuera a las diputaciones de Málaga y de Almería, que tienen a presidentes del Partido Popular".

"Estamos hartos de leer y escuchar en boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y otros altos responsables del PSOE que hay que estar unidos para afrontar esta crisis. Se les llena la boca con la palabra unidad y pidiendo lealtad, pero aquí en Andalucía vemos a los socialistas seguir actuando con ese sectarismo al que tristemente estamos ya tan acostumbrados. Lo hicieron durante casi 40 años en la Junta de Andalucía y ahora lo siguen haciendo", ha enfatizado Villanova.

"Desde la FAMP siempre hemos buscado que no haya confrontación ideológica y política, y estos gestos no se pueden tolerar, y menos en unos tiempos de crisis como estos. Aquí no podemos estar desunidos. Por eso, quiero expresar mi rotunda condena a este hecho", ha añadido.

En este sentido, ha instado a que los presidentes de las diputaciones gobernadas por el PSOE "den ejemplo" y "hagan caso a lo que tanto predica su presidente". "Todos juntos tenemos más poder de negociación y seguramente hubiéramos podido conseguir más mascarillas y material a mejor precio", ha lamentado Villanova, quien ha felicitado el buen trabajo que se está haciendo por parte de la Diputación de Málaga y los ayuntamientos de la provincia.