Vox califica de "marketing político" los presupuestos de Diputación de Málaga y dice que gasto en personal supera el 25%

Archivo - Antonio Luna y Francisco Garridos, diputados del grupo Vox en la Diputación de Málaga. - VOX - Archivo

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Málaga, Antonio Luna, ha valorado este martes las cuentas provinciales de 2026, calificándolas de "puro marketing político" y criticando que el gasto de personal ya suponga más del 25% del total del presupuesto.

"Lo hemos visto con los presupuestos de la Junta de Andalucía y lo vemos con los de la Diputación de Málaga. Esta estrategia del PP no es más que puro marketing político. Saben que estamos en año electoral y buscan los titulares con ingentes partidas presupuestarias que después son incapaces de ejecutar", ha dicho Antonio Luna. "Es evidente que Francisco Salado solo piensa en el rédito político", ha añadido.

El portavoz de Vox en Diputación ha expuesto que en 2025 se anunció un presupuesto de 459 millones de euros "que no se ha ejecutado en su totalidad, por lo que de nada sirve anunciar un presupuesto de 500 millones de euros si después no se ejecuta al completo".

Además, Antonio Luna ha señalado que Vox ha votado en contra del dictamen de los presupuestos por dos motivos principales: el primero, que por primera vez se supera la barrera del 25% en gasto del personal. Y el segundo, el poco tiempo que han tenido los grupos provinciales para analizar las cuentas.

"El gasto en personal se sitúa en 118 millones de euros, es decir, más de un 25% del Presupuesto de Diputación. La prioridad deben ser los ayuntamientos y las necesidades básicas de los malagueños, no los bolsillos de una administración mastodóntica que por primera vez se lleva más de un cuarto del presupuesto total", ha dicho Luna.

Respecto al poco tiempo que han tenido los distintos grupos provinciales para poder analizar los Presupuestos antes de la Comisión Especial de Cuentas, Luna ha dicho que el PP "los ha enviado con solo 18 horas de antelación para que los Grupos no hayamos tenido tiempo suficiente para mirarlos con detalle. Francisco Salado ha intentado anular la opción de fiscalización de la oposición al haberlos entregado con tan poca antelación".

"Pretenden que vayamos a ciegas. El PP no ha querido darnos el tiempo suficiente para analizar con profundidad unos presupuestos que a primera vista son autobombo y marketing", ha sentenciado.