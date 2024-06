Vox pedirá en el Parlamento el encauzamiento del río Campanillas "tras 15 años de promesas incumplidas"

MÁLAGA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) con la que reclamará en el Parlamento a la Junta el encauzamiento del río Campanillas, a su paso por Málaga capital, "tomando las medidas oportunas para la cooperación entre las administraciones autonómica y municipal, a fin de agilizar la puesta en marcha de las actuaciones pendientes".

La parlamentaria de Vox por Málaga y portavoz en la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Purificación Fernández, ha criticado "los vecinos de este barrio malagueño llevan soportando desde hace 15 largos años los incumplimientos y la falta de acción tanto de Junta como del Ayuntamiento de Málaga" para el encauzamiento del Campanillas. Además, ha recordado que "el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga de 2005 ya establecía esta obra como de máxima importancia".

También ha señalado en un comunicado que en el año 2020 "el desbordamiento de este río y de los arroyos aledaños causaron una catástrofe con daños devastadores en el barrio de Campanillas". "Fueron 692 los siniestros registrados, con daños millonarios en viviendas, aparcamientos y locales, hasta el punto, que la zona fue declarada como catastrófica", ha recordado.

En este sentido, Fernández ha lamentado "la realidad es que, a pesar de esta tragedia, y tras 15 años de mentiras y engaños a los vecinos de Campanillas por parte del PP ahora y antes del PSOE, ni Ayuntamiento ni Junta han cumplido con la promesa de ejecutar una actuación vital que reduciría considerablemente el riesgo de futuras inundaciones y evitaría una nueva catástrofe".

Ha añadido que el proyecto de intervención incluye tres actuaciones principales: el embovedado del arroyo Pilones, el encauzamiento del arroyo superado por la crecida y la reforma de la calle Adonis con tuberías para recoger el agua.

"Hasta la fecha --ha agregado la parlamentaria de Vox-- solo se han llevado a cabo algunas actuaciones menores que son claramente insuficientes".

De igual modo, ha incidido en que "el año de la catástrofe se limpió la zona, pero, a partir de ahí, nada de nada, solo lavados de cara, mientras que la desembocadura sigue en un estado absolutamente deplorable y convertida en una escombrera".

También Fernández ha advertido del "hartazgo generalizado" de los vecinos de Campanillas, quienes, "después de tantos años de promesas incumplidas, dudan del compromiso de la Junta para dar solución a un problema que debería estar resuelto hace más de una década por el más que evidente riesgo que supone para la seguridad de las personas de esta zona de Málaga".

Por último, ha señalado que "el presupuesto de esta intervención es de 53 millones de euros, de los que solo se han licitado 2,3 millones para la reforma de la calle Adonis y el encauzamiento del arroyo Pilones, cuyas obras, con una duración estimada de once meses, no fueron adjudicadas hasta finales del pasado mes de marzo y aún no han comenzado, a pesar de llevar anunciándose desde hace varios años".

"El resto de las obras necesarias, como son el embovedado del arroyo Pilones y el encauzamiento del río siguen sin abordarse", ha concluido Fernández.