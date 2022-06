Zapatero respalda a Espadas reivindicando "con orgullo" la gestión del PSOE-A y sus presidentes en la Junta de Andalucía

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 15 Jun. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio) -

El expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha trasladado este miércoles personal y públicamente su respaldo a la candidatura del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, al tiempo que ha reivindicado "con orgullo extraordinario" la gestión y la "honestidad personal" de todos los socialistas que han dirigido el Gobierno andaluz en democracia, desde Rafael Escuredo a Susana Díaz pasando por José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Así lo ha puesto de relieve José Luis Rodríguez Zapatero en el transcurso de un acto público celebrado en la Plaza del Carmen del municipio malagueño de Vélez-Málaga, que se ha llenado de público y con el que Juan Espadas ha cerrado su agenda de actividades de esta decimotercera jornada de campaña electoral, que se ha desarrollado íntegramente en la provincia de Málaga.

En este acto, que ha contado también con la intervención del alcalde socialista de Vélez, Antonio Moreno, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado a Juan Espadas como "un hombre decente" con "una hoja de servicios brillante" en las responsabilidades públicas que ha ejercido, y ha pedido a los socialistas andaluces que tengan "la cabeza alta", porque "sabemos ganar elecciones como ningún otro partido", y han tenido "más apoyo electoral que ningún otro".

"Y por eso vamos a volver a ganar el futuro en Andalucía con un hombre íntegro como Juan Espadas", ha aseverado el expresidente, que ha declarado su "orgullo extraordinario" por "todas las personas que han liderado Andalucía, todos los presidentes" socialistas de la Junta, tras lo que ha citado a Escuredo, Rodríguez de la Borbolla, Chaves, Griñán y Susana Díaz, lo que ha motivado una ovación de los asistentes y que parte del público se haya puesto en pie a aplaudir.

Zapatero ha agregado que sabe que "todos esos presidentes pasarán a la Historia como los que cambiaron Andalucía", y que son "personas honestas personalmente", por lo que ha llamado a los militantes socialistas a sentirse "orgullosos de los compañeros veteranos, de los que construyeron el PSOE de Andalucía, de los que el 28 de febrero" histórico de 1980 "hicieron lo mejor de la Andalucía contemporánea" con aquel referéndum por la autonomía. "Mereció la pena porque cambiamos esta tierra y cambiamos España", ha proclamado el expresidente del Gobierno.

El que fuera secretario general del PSOE ha comenzado su intervención señalando que acudía a este acto "por lealtad y por convicción", por "lealtad" a su partido, del que ha afirmado sentirse "plenamente orgulloso", y hacia Andalucía, que "representa la mejor manera de conocer la España democrática, de la ambición de la igualdad", que fue una "tierra abandonada, olvidada históricamente, que se puso en pie democráticamente" en el referéndum por la autonomía del 28 de febrero de 1980, cuando "dijo que no iba a tirar la toalla, y aquí todos iguales".

En la democracia, Andalucía "cambió radicalmente", pasando "del olvido, el analfabetismo, la marginación, la falta de servicios", a una comunidad "moderna, de igualdad", con acceso a suministros como el agua y la electricidad, que construyó "universidades modernas" y recibió el AVE, ha continuado relatando Zapatero.

El exlíder del PSOE ha reivindicado la "idea de España que ha construido" su partido, que "integra", que es "celosa de su identidad" pero que "a la vez sirve, se compromete y se entrega al proyecto común que es España", un país "para integrar, no para confrontar, para construir convivencia, la que garantiza el PSOE siempre que gobierna", ha añadido.

REIVINDICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIALISTA Y CRÍTICAS AL PP

En esa línea, Zapatero ha reivindicado al PSOE como el partido que logró "acabar con el terrorismo" de ETA tras un proceso bajo su etapa de gobierno durante el cual desde el PP le acusaban de "traicionar a los muertos", según ha criticado el expresidente, que ha denunciado que esa es la "lealtad a España y a los intereses de España" que tienen los 'populares'.

Ha defendido que "esa política nos llevó a la paz en Euskadi y a que prácticamente" se pueda descartar el triunfo de la "independencia" en esa comunidad, así como ha reivindicado que el PSOE "estuvo en su sitio" durante el proceso soberanista catalán.

"No quiero pensar qué hubiera sucedido si Pedro Sánchez hubiera sido presidente y los independentistas catalanes hacen el proceso" independentista, ha comentado Zapatero, quien ha criticado que, cuando el actual Gobierno socialista ha tomado "alguna medida para defender España" como la de "los indultos" a los políticos presos por el conocido 'procés', el PP "agitó la confrontación" para ver si había "ruptura".

"Se les ve el plumero. Tenemos un problema con un vecino del sur que hace algo completamente inadecuado y ya se ponen como locos a ver si eso daña al Gobierno", ha continuado criticando Zapatero a los representantes del PP, a quienes retóricamente ha preguntado "en qué España están pensando", si piensan "alguna vez en España o sólo en estar en el poder en España".

Ha añadido que creía que los 'populares' "ya habían colmado el vaso conmigo, pero no, son reincidentes y constantes", y al respecto ha remarcado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez, "con una pandemia durísima, ahora con la guerra" en Ucrania, "está logrando algo que parece extraordinario, que haya más empleo que cuando llegaron al Gobierno, más afiliados a la Seguridad Social, récord de personas trabajando".

Además, ha destacado otras medidas del Gobierno como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la revalorización de las pensiones y otras "muy buenas políticas sociales", tras lo que ha defendido que "hay un buen Gobierno y un excelente presidente del Gobierno", algo que "tenemos que decir todos los días", según ha sostenido antes de valorar también que el de Sánchez es el Ejecutivo "con más mujeres de todos los gobiernos democráticos".

José Luis Rodríguez Zapatero también ha dedicado parte de su intervención a reivindicar las políticas socialistas en materia de memoria histórica, y el feminismo, al que se ha "consagrado" él mismo, que "no ha hecho más que empezar" y que "no lo van a parar" tras "siglos de discriminación, de marginación" hacia las mujeres, de "no poder estar donde los hombres estaban", ha advertido.

En ese sentido, Zapatero ha realizado un llamamiento para que el próximo domingo, en las elecciones andaluzas, ganen "las mujeres" y no retroceda "ni un milímetro la igualdad". "El 19 de junio tiene que ganar el espíritu de igualdad de Andalucía, la fuerza de cambiar" de esta comunidad, ha continuado.

PP Y VOX

El expresidente ha valorado también que Juan Espadas "es claro, directo", y "todo el mundo sabe que si gana, como va a ganar" en Andalucía, está dispuesto a "gobernar con las fuerzas progresistas", mientras que ha criticado que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, no aclara "si va a gobernar o no con Vox cuando le preguntan".

Zapatero ha dado por hecho que Moreno "sí" gobernaría con Vox, y ha preguntado que entonces "por qué no lo dice", tras lo que ha advertido de que "no se puede gobernar con vergüenza", y ha realizado un llamamiento a respaldar la candidatura de Espadas para ganar las próximas elecciones andaluzas.