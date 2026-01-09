Andújar Flamenca celebrará su décimo quinta edición del 6 al 8 de febrero

Presentación de Andújar Flamenca. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El certamen Andújar Flamenca celebrará su décimo quinta edición entre los próximos 6 y 8 de febrero, jornadas en las que esta ciudad jiennense volverá a convertirse en referente del sector de la moda flamenca.

Así se ha puesto de relieve este viernes en la presentación de esta cita impulsada por la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad, donde también se ha inaugurado la exposición 'De Andújar al mundo: 15 años de Andújar Flamenca'.

El acto ha contado con el vicepresidente del ente cameral, Javier Camello; el alcalde, Francisco Carmona; la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, y la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata.

Igualmente, han asistido el director artístico y el coordinador de Andújar Flamenca, Cristóbal Figueras y Ángel Luis Calzado, respectivamente; el director de zona de la Caja Rural de Jaén, Antonio Sánchez, el padrino de esta edición, Antonio Gutiérrez, y Tony Benítez, portada la revista 'Andújar Flamenca Magazine'.

Uceda ha señalado que este evento convierte cada mes de febrero a la ciudad "en epicentro del sector de la moda flamenca a nivel nacional". Además, supone "un respaldo muy importante al comercio, la moda, los diseñadores y artesanos ligados al flamenco de esta localidad y también del resto de la provincia".

Ha explicado que el apoyo de la Diputación a este certamen se enmarca en la promoción que realiza de la moda de la provincia de Jaén. Una labor que, a través de distintos proyectos, "ha permitido dar visibilidad a modistos, diseñadores o artesanos jiennenses que triunfan tanto dentro como fuera de nuestras fronteras".

En esta línea, además de patrocinar este certamen, la Administración provincial instalará, junto a la Cámara Oficial de Industria y Comercio, un estand en el marco de la Semana Internacional de la Moda Flamenca. En él, se promocionará Andújar Flamenca, así como el sector de la moda jiennense y la provincia como destino turístico.

Por su parte, la delegada de Empleo ha valorado "el excelente trabajo" de la Cámara de Comercio, "consolidando un evento que sitúa a Andújar como enclave esencial dentro de la moda flamenca de primer nivel".

"Es un escaparate de lujo y una oportunidad extraordinaria para que profesionales de prestigio y también emprendedores noveles demuestren su calidad y su talento en una moda de gran calidad, originalidad y belleza, que además nos identifica y distingue como andaluces en todo el ámbito nacional e incluso internacional", ha subrayado.

En este sentido, Mata se ha mostrado convencida de que Andújar Flamenca "volverá a ser un éxito" en su décimo quinta edición; "un importante reclamo comercial y turístico, que seguirá activando la economía y el empleo locales".