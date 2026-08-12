Baeza (Jaén) estrena la reforma de su mercado de abastos tras una inversión superior a los dos millones

Foto de familia en la nueva sala gastronómica del mercado de abastos de Baeza - AYUNTAMIENTO DE BAEZA

BAEZA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La ciudad Patrimonio Mundial de Baeza (Jaén) ha inaugurado este miércoles las renovadas instalaciones de su Mercado de Abastos tras una actuación de transformación integral que ha supuesto una inversión total superior a los dos millones de euros.

El proyecto, que consolida la permanencia de este espacio histórico en el centro de la ciudad, ha contado con una aportación municipal que supera el 70 por ciento de los recursos, además de la cofinanciación de fondos europeos y la colaboración de diversas administraciones como la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

Durante el acto de inauguración, celebrado en la nueva sala gastronómica, el alcalde de Baeza, Pedro Cabrera, ha mostrado su "satisfacción, orgullo y cumplimiento" por hacer realidad una obra largamente demandada por los comerciantes y la ciudadanía.

"Abrimos una nueva etapa para nuestro Mercado de Abastos, para nuestro comercio tradicional y para una parte esencial de la vida cotidiana de nuestra ciudad", ha destacado el regidor, quien ha defendido la decisión de mantener el mercado en su ubicación histórica.

Por su parte, el vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales de la Diputación de Jaén, Javier Perales, ha expresado su satisfacción por la apertura de un espacio donde hay "colaboración entre administraciones, inversión pública y una apuesta por el comercio local".

"Este mercado presenta una forma moderna de entender el comercio, conservando su esencia como mercado tradicional, pero incorporando nuevos usos, mejorando mucho sus instalaciones y su accesibilidad y abriendo espacios para iniciativas gastronómicas que pueden convertirlo en un nuevo atractivo para vecinos y para visitantes", ha destacado el vicepresidente segundo de la Diputación.

Al acto también han asistido el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández; el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Javier Calvente; y la delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo.

La remodelación integral del mercado ha sido posible gracias a la suma de diferentes aportaciones económicas. Por un lado, el Ayuntamiento de Baeza ha asumido de forma directa más del 70 por ciento del coste total de la actuación con recursos propios municipales.

Por otro lado, la Diputación de Jaén ha canalizado fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, tras resultar beneficiaria en 2021 de las ayudas del Ministerio de Industria y Turismo para apoyar la actividad comercial en zonas turísticas.

A través del proyecto piloto 'Fortalecimiento de la actividad comercial en Jaén Paraíso Interior', desarrollado en Baeza y Cazorla, se destinaron a la ciudad patrimonio de la humanidad un total de 952.000 euros. De esta última partida, el 80 por ciento --más de 629.000 euros-- procede de los fondos europeos NextGenerationEU, mientras que la Diputación de Jaén ha aportado 155.000 euros de fondos propios y la Junta de Andalucía ha cofinanciado con 88.000 euros.

Los trabajos de acondicionamiento han permitido adaptar el mercado a las necesidades actuales de accesibilidad y digitalización. Entre las mejoras ejecutadas destaca la instalación de cámaras frigoríficas para la conservación de productos locales, la implantación de una red wifi, una plataforma comercial, un sistema de marketing de proximidad y un portal de administración del comercio. Asimismo, se ha regenerado el espacio público urbano en el entorno de la Iglesia de San Pablo.

Una de las principales novedades es la incorporación de un gastrobar en la nueva sala gastronómica, un espacio que ofrece una conexión visual con la Capilla de los Benavides, obra vinculada a Andrés de Vandelvira. El alcalde ha señalado que este recurso aúna "comercio, gastronomía, oleoturismo y patrimonio", convirtiéndose en un nuevo atractivo tanto para los vecinos como para los visitantes.

Durante su intervención, el alcalde ha agradecido la paciencia de los comerciantes ante las molestias de las obras y les ha trasladado un mensaje de tranquilidad al asegurar que la financiación para la ejecución de la segunda fase del proyecto "ya está garantizada".

En este sentido, ha avanzado que el Consistorio está perfilando los detalles de esta segunda parte, que se encuentra muy avanzada, con el objetivo de sacarla a licitación "cuanto antes".

Finalmente, el primer edil ha realizado un llamamiento a los baezanos para que acudan a realizar sus compras al mercado y apoyen al comercio local, destacando el papel de este espacio como un punto de encuentro social y humano que forma parte de la identidad de Baeza.

Por parte del Gobierno de España, el subdelegado Manuel Fernández, ha puesto el acento en que la renovación del mercado "forma parte de un proceso de inversión mucho más amplio que está dejando resultados concretos en Baeza y que tendrá continuidad en los próximos años".

En este sentido ha hecho hincapié en actuaciones que concentra la ciudad de Baeza, supera la movilización de más de 5,3 millones de euros. "Cuando hablamos de inversión del Gobierno de España y de fondos europeos en Baeza, no estamos hablando únicamente de cifras.

El mercado de abastos se integra en una batería de proyectos impulsados en Baeza mediante programas del Gobierno de España y financiación europea, dirigidos a ámbitos como la recuperación del patrimonio, la regeneración urbana, la modernización de espacios públicos y el impulso de la actividad económica.

Entre estas actuaciones, Fernández ha destacado la remodelación del Paseo de la Constitución, financiada a través del Plan Impulsa Patrimonio del Ministerio de Industria y Turismo con fondos europeos, que ha supuesto una inversión de más de 2,6 millones de euros.

Asimismo, el Ministerio de Cultura está desarrollando actuaciones en la Capilla de los Benavides, uno de los elementos patrimoniales más singulares de Baeza, destinadas a garantizar su estabilidad, solucionar los problemas de estanqueidad y evitar un mayor deterioro del inmueble, con más de 600.000 euros.