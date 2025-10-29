Bedmar (Jaén) acogerá el 8 de noviembre una jornada sobre la historia y evolución de la cerveza

JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bedmar (Jaén) acogerá el 8 de noviembre la jornada Arqueocerveza 'Divis ceres, del grano a la jarra'. Se trata de un encuentro que "se dedicarán a la historia y evolución de esta bebida milenaria a través de distintas ponencias realizadas desde el rigor y la ciencia".

Así lo ha indicado la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, que ha presentado esta iniciativa junto al alcalde de Bedmar, Enrique Carreras; el director de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la provincia de Jaén, Vicente Ruiz; y el director del Centro de Investigaciones Prehistóricas de Sierra Mágina 'Paleomágina', Marco Antonio Bernal.

Arco ha puesto el acento en el papel que juega la cerveza en la sociedad, "no sólo a nivel gastronómico, sino también como elemento indispensable en la cohesión social y el turismo". "Diputación colabora en este encuentro, ya que responde a la estrategia de divulgación y promoción de la historia, cultura y patrimonio que desde nuestra institución llevamos a cabo con objeto de seguir dando a conocer nuestro pasado y legado a las generaciones futuras", ha subrayado la diputada.

La Jornada Arqueocerveza 'Divis ceres, del grano a la jarra' han sido organizadas por el Ayuntamiento de Bedmar y el Centro de Investigaciones Prehistóricas de Sierra Mágina 'Paleomágina' con la colaboración de la Administración provincial, la UNED de Jaén y la Caja Rural de Jaén.

"Este encuentro forma parte del calendario de actividades que a lo largo del año desarrollamos en nuestro municipio con objeto de apostar por la cultura, la gastronomía y el enriquecimiento de nuestra sociedad", ha remarcado Enrique Carreras.

En esta línea, el alcalde de Bedmar ha puesto el acento en el trabajo que realiza el Centro 'Paleomágina' y en la colaboración de las distintas administraciones para la puesta en marcha de las distintas actividades culturales que se desarrollan en el municipio y comarca de Sierra Mágina.

"Contamos con seis sedes en la provincia, pero nuestro compromiso académico cultural y social vertebra todo nuestro territorio", ha añadido el director de la UNED de Jaén durante su intervención, en la que además ha puesto el acento en el aspecto académico que posee Arqueocerveza, "una jornada que destaca por su importante rigor científico contrastado".

Además de las ponencias, en la que tomarán parte las universidades de Jaén, Cádiz, Sevilla y Barcelona, estas jornadas contarán con una degustación de distintas variedades de cerveza, cuyas recetas pertenecen a las épocas romana, medieval, egipcia, neolítica y edad moderna.