Castillo de Locubín se sumará a los 50 municipios de Jaén con un punto de acopio de residuos de la construcción

Visita a las obras del punto de acopio de residuos de la construcción. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

Castillo de Locubín (Jaén) se sumará a los 50 municipios de la provincia que ya disponen de un punto de acopio de residuos procedentes de la construcción.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, junto al alcalde de esta localidad, Cristóbal Rodríguez, ha visitado este martes las obras que está ejecutando la Diputación para construir esta infraestructura.

"Este punto de acopio de residuos procedentes de la construcción de obras domiciliarias y obras menores contará con dos niveles: el superior, para el tránsito de los usuarios; y el inferior, para el depósito de los contenedores, algo que facilita su utilización de manera cómoda por parte de los usuarios", ha explicado Hidalgo.

Ambos niveles serán pavimentados y, además, se construirá una caseta de control y se procederá al cerramiento de la parcela, a lo que se añadirá la instalación de contenedores de 18 metros cúbicos para el depósito de estos residuos.

Esta actuación supondrá "una inversión de más de 122.000 euros financiados íntegramente por la Administración provincial". "A día de hoy, esta Diputación ha puesto a funcionar medio centenar de estos puntos de acopio que, unidos a las plantas de tratamiento de estos residuos que ya se han construido, conforman ese mapa provincial que contribuye a resolver la problemática que generan estos residuos", ha detallado.

De esta forma, según ha valorado, se sigue "avanzando en la ejecución del Plan Director para la Gestión de Residuos de la Construcción en la provincia de Jaén", que tiene como principal objetivo solventar el problema que se encuentran los ayuntamientos "con vertidos incontrolados de escombros en caminos o cauces".