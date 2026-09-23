Maroto reprocha a Almeida que haya "preferido seguir mirando hacia otro lado" mientras se desahucia a Maricarmen y David

Maricarmen espera en su casa a que se ejecute o se impida el desahucio - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reprochado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que haya "preferido seguir mirando hacia otro lado" mientras son desahuciados de sus casas Maricarmen en Retiro y David en el Ensanche de Vallecas.

Lo ha trasladado este miércoles en declaraciones remitidas a los medios de comunicación al tiempo que la comisión judicial ha accedido ya al domicilio de la anciana para ejecutar el lanzamiento en este cuarto intento, que ha estado marcado por los manifestantes que se han concentrado en la zona para tratar de evitarlo.

"David, vecino del ensanche de Vallecas, ha sido desahuciado y dormirá fuera de su casa. También han expulsado de su casa a Maricarmen, de 87 años, después de más de siete décadas viviendo en ella. Mientras tanto, el PP madrileño pasea por Ifema de la mano de los grandes inversores inmobiliarios", ha cargado la portavoz socialista en Cibeles.

Considera Maroto que esa imagen es la del "modelo de vivienda" de los 'populares' que despliegan "alfombra roja para los fondos buitre" al tiempo que abocan a "la calle a quienes necesitan un hogar".

Al hilo, ha destacado que el alcalde de Madrid conocía desde hacía tiempo la situación tanto de Maricarmen como de David --para los que se llevan "meses" exigiendo soluciones---, pero que el primer edil ha decidido "mirar hacia otro lado" mientras la Empresa Municipal de l Vivienda y Suelo "tiene 1.300 pisos vacíos sin adjudicar".

"Exigimos una solución habitacional inmediata y digna para David y Mari Carmen y medidas para proteger al resto de familias madrileñas para que no sean expulsadas de sus casas. Porque Madrid tiene que ser una ciudad para vivir en la que el derecho a la vivienda esté por encima del negocio inmobiliario", ha rematado.