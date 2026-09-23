Ayuso asegura que no se venden pisos regionales a fondos y pregunta cuándo comenzará "reparto de viviendas progresistas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de The District 2026, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que el Gobierno regional se ha comprometido "por ley a no vender viviendas" a fondos de inversión y se ha preguntado cuándo comenzará "el reparto de viviendas progresistas".

Lo ha afirmado así en redes sociales, coincidiendo con el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.

La presidenta ha hecho alusión a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, después de que esta esta señalara a Ayuso por el desahucio de Maricarmen acusándole de poner "alfombra roja" a los fondos buitre como el que ha adquirido la casa en la que esta anciana madrileña vivía hasta ahora pagando un alquiler de renta antigua.

"Esta señora, además no sabe que este Gobierno, por Ley, se ha comprometido a no vender viviendas de la Comunidad a estos fondos. A ver a qué hora comienza el reparto de viviendas progresistas, tan solidarios ellos", ha expresado la presidenta madrileña.