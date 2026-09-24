Última hora de la crisis migratoria en Ceuta 2026, en directo: Marruecos, campamentos y situación de los migrantes

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que pueda haber un cambio en la relación con Marruecos tras las elecciones parlamentarias que se celebran este miércoles en el reino alauí, si bien ha dejado claro que para ello debe respetarse la soberanía española.

En declaraciones en 'RNE', recogidas por Europa Press, Albares ha descartado de plano que pueda haber un cambio --"en absoluto", ha dicho-- y ha adelantado que España trabajará "con cualquier Gobierno al frente de Marruecos para tener buenas relaciones con ellos".

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