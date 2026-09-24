Última hora de la crisis migratoria en Ceuta 2026, en directo: Marruecos, campamentos y situación de los migrantes

Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 24 septiembre 2026 8:14
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MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que pueda haber un cambio en la relación con Marruecos tras las elecciones parlamentarias que se celebran este miércoles en el reino alauí, si bien ha dejado claro que para ello debe respetarse la soberanía española.

En declaraciones en 'RNE', recogidas por Europa Press, Albares ha descartado de plano que pueda haber un cambio --"en absoluto", ha dicho-- y ha adelantado que España trabajará "con cualquier Gobierno al frente de Marruecos para tener buenas relaciones con ellos".

Sigue en directo última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Albares no prevé cambios en la relación con Marruecos tras las elecciones siempre que se respete la soberanía española

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que pueda haber un cambio en la relación con Marruecos tras las elecciones parlamentarias que se celebran este miércoles en el reino alauí, si bien ha dejado claro que para ello debe respetarse la soberanía española.

Sánchez señala a "la desinformación" en la crisis de Ceuta y llama a no "convertir al migrante en enemigo"

   El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atribuido a "la desigualdad, la desesperación y la desinformación" la situación vivida en Ceuta, que ha descrito ante la Asamblea General de Naciones Unidas como "una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años" y ante la cual ha llamado a no "ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad".

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