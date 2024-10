Cerca de 160 participantes en el XXIII Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos que acoge Jaén

JAÉN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha asistido este domingo a la celebración del XXIII Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos, en el que se han dado cita alrededor de 160 personas procedentes de Almería, Málaga, Ciudad Real, Murcia y Jaén. En este encuentro, en el que Reyes ha estado acompañado por la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, el máximo responsable de la Administración provincial ha agradecido y felicitado el trabajo que realiza la Asociación de Mujeres Bolilleras Jiennenses El Bolillo, que un año más se ha encargado de organizar este evento enmarcado en la Feria y Fiestas de San Lucas 2024.

En una nota de prensa, la Diputación ha recordado que colabora un año más económicamente y cediendo el espacio donde se desarrolla esta actividad, que "sirve de escaparate a este arte textil arraigado en la provincia", según ha apuntado Paco Reyes, quien ha precisado que las encajeras participantes de la provincia jiennense proceden de nueve municipios, que son Albanchez de Mágina, Villacarrillo, Iznatoraf, Santisteban del Puerto, Bedmar, Mancha Real, Linares, Segura de la Sierra y Úbeda.

"Estamos ante una cita tradicional que atrae a numerosas personas y que contribuye no solo a dinamizar el casco antiguo de la capital, sino también a promocionar nuestra provincia", ha subrayado Reyes, quien ha añadido que esta cita también "permite poner en valor el trabajo artesanal que realizan estas mujeres, custodias de una técnica que no es fácil y que necesita ser legada para que no se pierda y porque también es buena para la mente".

En este XXIII Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos, las asociaciones participantes exponen sus trabajos y realizan demostraciones de este oficio artesanal que perdura gracias a estos colectivos de mujeres que además enseñan y transmiten esta técnica de encaje textil a toda aquella persona que tenga interés por aprenderla. Junto a las asociaciones participantes, asisten al encuentro una decena de comerciantes que venden artículos relacionados con el arte del encaje de bolillos.