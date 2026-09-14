Chiclana de Segura (Jaén) inaugura un mirador-columpio para contemplar el mar de olivos en la comarca del Condado

Santiago Rodríguez y Francisco Javier Lozano en el mirador-columpio. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CHICLANA DE SEGURA (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha habilitado un mirador-columpio en Chiclana de Segura desde el que se puede observar el mar de olivos que se extiende por la comarca de El Condado.

Con una inversión superior a los 62.000 euros, forma parte de una red provincial de 130 miradores impulsada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) OleotourJaén.

Así lo ha indicado este lunes en una nota el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, quien ha inaugurado esta nueva infraestructura junto al alcalde del citado municipio, Santiago Rodríguez.

"Estamos muy orgullosos desde Diputación Provincial de Jaén de impulsar esta iniciativa Mar de Olivos, una experiencia inmersiva en algo tan identitario como es nuestro paisaje de 66 millones de árboles perfectamente organizados que nos marcan competitividad, una narrativa sobre cómo se desarrolla nuestra forma de vida y también provoca un especial interés entre los turistas que vienen a visitarnos", ha dicho.

Lozano se ha referido a estos miradores como "balcones en ubicaciones estratégicas". En el caso de la localidad chiclanera, "aprovechando su posición privilegiada sobre el paisaje de El Condado y que permite contemplar el valle del Guadalimar, la Sierra de Segura, Sierra Morena y un paisaje del olivar con un enorme interés cultural".

En concreto, este mirador-columpio se sitúa en el aparcamiento situado junto a la carretera JA-9101 de acceso al municipio. Presidido por una gran pérgola de estructura metálica recubierta de chapa galvanizada, su diseño crea un espacio protegido y abierto al mismo tiempo, capaz de proporcionar sombra sin interrumpir la contemplación del paisaje.

Bajo la cubierta se han instalado bancos de diseño y un columpio orientado hacia el olivar, desde el que el visitante puede balancearse y disfrutar de las vistas panorámicas.

"Hemos mejorado el espacio de forma integral, pensando también en los vecinos y vecinas del municipio", ha destacado el diputado provincial. Al hilo, ha puesto el acento en el columpio como el elemento más reconocible de esta actuación que se ha completado con la dotación de papeleras y jardineras, la renovación del pavimento o una nueva iluminación led, así como la instalación de señales interpretativas tanto en este mirador-columpio, como en el mirador del castillo.

SEÑALIZACIÓN

En este sentido, la señalización del mirador-columpio explica el paisaje del olivar de El Condado, caracterizado por el contraste entre el mar verde de los olivos y las tierras rojizas de origen triásico, y recupera la memoria de los antiguos caminos de la trashumancia y del valle del Guadalimar como corredor histórico entre Andalucía y el Levante.

Desde el Mirador del Castillo, la interpretación parte de la posición histórica de Chiclana de Segura como atalaya sobre el territorio. Este balcón urbano permite relacionar el perfil de la localidad con las lomas del olivar, Sierra Morena y los caminos que durante siglos atravesaron estas tierras.

"Desde la Administración provincial apostamos por un turismo ligado a la identidad y al territorio. En esta ocasión, este mirador de Chiclana no solo muestra un paisaje agrícola, sino un paisaje cultural construido por generaciones de agricultores, vinculado a la maravillosa historia de este precioso pueblo", ha declarado Lozano.

Por su parte, el alcalde de Chiclana de Segura ha subrayado que este mirador-columpio se encuentra "en un lugar único". "Desde aquí se ven cuatro provincias, ocho sierras, y diría que no hay ningún pueblo en Andalucía que tenga las vistas que tenemos en Chiclana", ha comentado.

Igualmente, ha apuntado que, junto al mar de olivos, se puede contemplar el paso de la trashumancia por el río Guadalimar y el Puente Mocho y ha valorado que este proyecto incentivará el turismo y beneficiará a los comercios locales.

RED

Esta instalación forma parte de la red de miradores que ha creado la Diputación de Jaén para poner en valor el paisaje del olivar a través del PSTD OleotourJaén. Tiene una dotación total de 4,5 millones de euros financiados con fondos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno central.

Con esta red, se han inventariado 130 miradores paisajísticos, se han construido específicamente miradores artísticos como el de Albanchez de Mágina, Úbeda, Jaén, Porcuna u Orcera. También incluye enclaves emblemáticos del paisaje como Iznatoraf, Baños de la Encina o Siete Pilillas, en Pegalajar, entre otras actuaciones.